Vladimir Poutine a été la guest star du sommet des Nouvelles routes de la soie à Pékin. Selon le chronogramme, le sommet doit se terminer ce mercredi 18 octobre. Cette rencontre de haut niveau est l’une des plus importantes de l’année et elle permet de mettre en avant la puissance de la Chine. Depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, c’est la première fois que Vladimir Poutine effectue un voyage dans une grande puissance mondiale. D’après des sources concordantes, après la Chine, Poutine va se rendre dans deux autres pays asiatiques. Il s’agit de la Thaïlande et du Vietnam.

Les gouvernements des deux pays ont annoncé que le chef du Kremlin a accepté leurs invitations. "Je l’ai invité à se rendre en Thaïlande l’année prochaine. Le président Poutine aime Phuket, je crois savoir qu’il s’y rend souvent" a déclaré Srettha Thavisin, le Premier ministre thaïlandais. Même son de cloche du côté de Hanoï au Vietnam. Même si le déplacement de Vladimir Poutine dans ces deux pays d’Asie du Sud-est est confirmé, pour le moment, aucune date n’a été fixée. Il faut dire que Moscou entretient de bonnes relations avec la Thaïlande et le Vietnam.

Avec Hanoï, les liens tissés datent de plusieurs années, depuis la période soviétique. La Russie est aussi le premier fournisseur en armes du Vietnam. Avec le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, Vladimir Poutine est isolé sur la scène internationale. Une coalition occidentale avec à sa tête les États-Unis a activé une série de sanctions contre Moscou. Actuellement, les alliés de la Russie se comptent sur le bout des doigts.

La Thaïlande et le Vietnam font partie de ces pays qui n’ont pas rompu leurs relations avec le Kremlin. Cette tournée de Vladimir Poutine en Asie intervient dans un contexte international particulier. En effet, l’actualité est présentement marquée par l’escalade de tensions entre Israël et la Palestine. L’assaut du Hamas dans certaines zones israéliennes a conduit à la riposte de Tsahal. Les combats ont causé de nombreux morts avec d’importants dégâts matériels.

La communauté internationale semble impuissante face à ce qui se passe dans cette partie du Moyen-Orient. La Russie est dans une position délicate. En effet, Moscou a renforcé ces dernières années son partenariat avec Israël. Mais dans le même temps, le Kremlin s’est toujours montré solidaire envers la Palestine. La Posture de Vladimir Poutine a été minutieusement scrutée ces dernières semaines. Le dirigeant russe a fait en sorte d’adopter une certaine "neutralité".