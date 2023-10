Publicité

Dans le domaine de l'automobile, Elon Musk a réalisé une prouesse sans précédent avec Tesla. Il a non seulement transformé la perception des véhicules électriques, longtemps considérés comme peu pratiques ou réservés à une niche, mais a également repoussé les limites de l'innovation en matière de performance, de technologie embarquée et d'autonomie. Grâce à Tesla, la voiture électrique est devenue un symbole de luxe, de puissance et d'efficacité énergétique. Musk a également bouleversé l'industrie automobile traditionnelle, poussant de grands constructeurs à accélérer leur transition vers l'électrique.

Une nouvelle révolution à venir?

Elon Musk, le magnat de l'innovation s'apprête désormais à bouleverser le monde de la télécommunication. Starlink, l'entreprise sous la houlette de SpaceX, est sur le point de lancer son service cellulaire satellite tant attendu. Annoncée pour la première fois en 2022, la nouvelle initiative offrira des capacités SMS dès 2024, suivies de la voix et des données en 2025, ainsi que la connectivité IoT.

Pour parvenir à ce projet ambitieux, Starlink s'est associé à plusieurs opérateurs mobiles dans le monde entier. Aux États-Unis, ils collaborent avec T-Mobile, Rogers au Canada, Optus en Australie, et plusieurs autres partenaires au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Suisse. Ces collaborations stratégiques permettront à Starlink de profiter de l'infrastructure existante, tout en apportant sa propre valeur ajoutée grâce à sa constellation de plus de 5 000 satellites, qui s'agrandit chaque mois.

L'une des collaborations les plus significatives est celle avec T-Mobile aux États-Unis. En utilisant une partie du spectre 5G de T-Mobile, Starlink envisage d'offrir une "couverture presque complète" aux États-Unis. Ce partenariat pourrait transformer radicalement le paysage des télécommunications, permettant une connectivité même dans les régions les plus reculées du pays.

Intégrer dans des appareils existants

La vraie prouesse de Starlink est sa capacité à intégrer cette technologie dans les appareils existants. Contrairement à d'autres tentatives de service cellulaire satellite, qui nécessitaient souvent des appareils spéciaux ou des accessoires coûteux, Starlink promet une transition en douceur. Les clients n'auront besoin ni d'un nouveau téléphone, ni d'une mise à jour logicielle, ni d'une application spéciale. La seule condition est d'avoir une vue dégagée du ciel pour garantir la connectivité.

Même si de nombreux détails, notamment les tarifs, restent à déterminer, l'enthousiasme est palpable. Starlink est en passe de redéfinir ce que signifie être "connecté", en assurant une couverture dans des zones autrefois considérées comme inaccessibles. L'implication d'Elon Musk dans ce projet ne fait qu'ajouter à l'anticipation, car tout ce qu'il touche semble se transformer en or.

Avec Starlink, Elon Musk continue de repousser les limites de l'innovation technologique. Après avoir redéfini la mobilité avec Tesla, il est prêt à redéfinir la connectivité avec Starlink. Le monde attend avec impatience la prochaine révolution de Musk en 2024.