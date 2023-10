Publicité

La participation d'Anas Sefrioui, un magnat marocain, dans une société basée à Casablanca, connaît actuellement une importante baisse de valeur. Après avoir enregistré des gains impressionnants au cours de l'année, Sefrioui est confronté à une perte significative de la valeur boursière de sa participation dans Douja Promotion Groupe Addoha (ADH), un promoteur immobilier casablancais.

Selon les données recueillies par Billionaires.Africa, la valeur marchande de la participation de Sefrioui dans ADH a chuté de 805,25 millions de dirhams (78,52 millions de dollars) en 18 jours. Cette baisse est le résultat de la réduction des participations des investisseurs locaux dans le groupe basé à Casablanca. Cette situation est survenue après un gain de 68 millions de dollars entre le 5 août et le 13 septembre, lorsque la valeur boursière de la participation de Sefrioui dans ADH est passée de 2,64 milliards de dirhams (270,03 millions de dollars) à 3,33 milliards de dirhams (327,96 millions de dollars).

Il est important de noter qu'ADH est le plus grand promoteur immobilier au Maroc, avec des projets immobiliers et des investissements à travers tout le pays d'Afrique du Nord. Anas Sefrioui, l'un des hommes d'affaires les plus fortunés du Maroc, détient une participation de 64,1 pour cent dans ce promoteur immobilier marocain. Le groupe immobilier se spécialise dans le développement de logements sociaux, avec des propriétés situées dans de nombreuses villes, dont Casablanca, Ain Aouda, Al Jadida, Tétouan, Beni Mellal, Marrakech, Fès, Salé, Tanger, Tamesna, Meknès, Salé, Rabat, Kénitra et Fgih Ben Saleh, entre autres.

Sefrioui, en tant que fondateur du promoteur immobilier basé à Casablanca, a vu sa richesse augmenter de manière significative depuis le début de l'année. Cela l'a renforcé en tant qu'un des investisseurs les plus riches de la Bourse de Casablanca, ainsi qu'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays.

Cependant, à partir du 25 septembre, le cours de l'action ADH a enregistré une baisse de 18,07 pour cent, passant de 17,17 MAD (1,6841 $) le 25 septembre à 14,15 MAD (1,3798 $) au moment de la rédaction de cet article. Cette chute à deux chiffres a eu pour conséquence la diminution de la valeur boursière de la participation de Sefrioui dans ADH, qui est passée de 4,46 milliards de dirhams (434,64 millions de dollars) le 25 septembre à 3,65 milliards de dirhams (356,12 millions de dollars) au moment de la rédaction de cet article.