Publicité

La dictée matinale qui permettait autrefois de rehausser le niveau des enfants des cours primaires et qui faisait même échec à l’examen en cas d’obtention de la note 00 est désormais de retour dans les habitudes. Partant du constat du niveau de plus en plus médiocre des apprenants et après analyse des résultats du Cep 2023, madame Alphonsine Gansa décide alors d’instaurer à nouveau cette pédagogie dans les écoles primaires du littoral en occurrence les classes de CM1 et CM2.

Selon Madame Alphonsine Gansa, « bon nombre des écoliers éprouvent des difficultés en dictée ». C’est logiquement donc dans cette optique, qu’il est désormais instauré la dictée matinale dans les cours moyens première et deuxième année (CM1 et CM2) tous les jours ouvrables de la semaine, à partir de 07h à compter de cette rentrée scolaire 2023-2024 et ceci, dans le but de renforcer le niveau de ses apprenants et d’intégrer un traitement systématique des erreurs qui prend appui sur les spécificités du système orthographique

Publicité

Les parents d’élèves devront désormais être heureux puisque la traditionnelle séance matinale de dictée aux apprenants du primaire est désormais de retour dans le littoral. C’est à travers une note officielle que la directrice départementale de l’Enseignement maternel et Primaire du littoral l’a fait savoir aux divers acteurs du monde éducatif de son département. La dictée matinale et sa fonction évaluative ont vu naitre dans les années antérieures de nouvelles versions de l’exercice visant à instaurer une vigilance orthographique et à doter les élèves de capacités à lever leurs incertitudes face à la norme.

De nos jours, cette pratique a complètement disparue et le constat se fait remarquer du point de vue linguistique. Madame Alphonsine Gansa a profité pour rappeler aux Chefs Région Pédagogique (CRP), aux Conseillers Pédagogique (CP) que cette décision ne doit en aucun cas perturber le bon déroulement du programme des activités inscrit dans les emplois de temps du CM1 et CM2.