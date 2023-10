Publicité

Dans le département du Couffo, plus précisément à Djakotomey, un événement hors du commun a frappé l'attention des habitants. Deux présumés voleurs ont été frappés par la foudre et sont mortes sur le champ. Selon les informations de la presse locale, les faits se sont déroulés à Kinkinhoué, un quartier de la commune de Djakotomey, le samedi 14 octobre 2023. Comme c'est souvent le cas dans de nombreuses localités au Bénin, la consultation du Fâ, un art divinatoire, a été entreprise pour expliquer cet événement mystérieux et effrayant. Le Fâ, à travers ses révélations, a pointé du doigt la cause de la mort des deux individus frappés par la foudre.

Les deux individus décédés seront inhumés

Le prêtre du Fâ a éclairé la situation en laissant supposer que les deux individus, emportés par la foudre, étaient en réalité des voleurs, auteurs d'un cambriolage. La victime du cambriolage aurait imploré la colère de la foudre pour obtenir justice contre ses agresseurs. Selon les rituels et coutumes locales, les deux individus décédés seront inhumés conformément aux pratiques funéraires qui sont liées aux victimes du dieu Hèviosso. Notons que la mort des deux individus intervient plusieurs mois après qu’un homme a été mortellement frappé par la foudre à Kilibo.

Publicité

Les faits avaient eu lieu dans l’après-midi du 09 mars 2023, dans ce village situé dans la commune de Ouèssè. À en croire les informations rapportées par le média Daïbi-info, la victime se rendait dans une ferme située à environ une dizaine de kilomètres à bord d’une moto de marque Bajaj. C’était après une légère pluie, que le drame a eu lieu. Il faut par ailleurs souligner que des cérémonies de libération et d’invocation du dieu du tonnerre et de la foudre ont été effectuées par les adeptes de la divinité shango avant que le corps de la victime ne soit mis sous terre, toujours d’après le média.