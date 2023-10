Bénin: l’économie affectée par deux situations selon le FMI

Publicité

L’économie béninoise a été négativement impactée par la fermeture de la frontière avec le Niger, suite aux sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), contre le coup d’Etat du 26 juillet 2023 ayant consisté à détrôner le président Bazoum. Cette situation a entrainé la cessation des exportations du Bénin vers le Niger. Par conséquent, des grincements de dents s’observent dans le rang des conducteurs de camions poids-lourds du Bénin à cause du blocage des marchandises à Malanville.

D’après le Fond monétaire International, la deuxième situation qui a affecté l’économie du Bénin est la hausse du prix de l’essence. Laquelle hausse fait suite à la décision du gouvernement nigérian relative à la non subvention de l’essence. Cette situation a touché négativement les Béninois dont la majorité a l’habitude d’utiliser cette qualité d’essence appelée »kpayo » au Bénin.

« Après un dynamisme de l’activité économique au cours du premier semestre, le Bénin fait face à deux nouveaux chocs d’envergure en lien avec la fermeture de la frontière avec le Niger à la suite de sanctions à caractère régional sur ce pays et certains changements de politique économique à la suite des élections au Nigeria», a déclaré Constant Lonkeng, à la fin d’une mission du Fonds monétaire international (FMI) qui s’est tenue à Cotonou du 17 au 26 octobre 2023.

Au cours de cette mission, les échanges se sont articulés sur la troisième revue du programme du Bénin au titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et sur un nouveau programme au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). D’après la délégation de FMI, l’activité économique devrait subir un accroissement de 5,6 pour cent cette année (contre 6 pour cent entrevu auparavant), reflétant les chocs en cours.

Les perspectives de croissance sont sujettes à des risques importants, notamment une fermeture prolongée de la frontière avec le Niger, le resserrement des conditions de financement et l’avènement des chocs météorologiques. « Les autorités béninoises devraient rester vigilantes vis-à-vis des implications socio-économiques et financières de ces développements », a conclu la mission du FMI.