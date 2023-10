L’opposition béninoise s'organise au fil des jours. Après les enseignants, ce sont les jeunes qui se mettent en organisation. Ce samedi 30 septembre 2023,à l’hôtel L2G de Cotonou, ils ont créé le Bloc des Jeunes Démocrates (BJD) afin de mieux contribuer au combat pour le redressement du pays. Ils ont enfin relevé le défi de l’union. Longtemps divisés et en manque d’organisation crédible pour militer, les jeunes de l’opposition ont fini par accorder leurs violons pour créer le Bloc des Jeunes Démocrates (BJD). En dépit des torpillages, plusieurs centaines de jeunes de toutes les catégories socioprofessionnelles se sont convergés vers l’hôtel L2G à Agontinkon pour porter sur les fonts baptismaux cette première organisation de la jeunesse militante de l’opposition. Annonçant les objectifs de cette organisation, Innocent Lokonon va parler d’ «un mouvement politique novateur qui vise à donner une voix forte à la jeunesse et à défendre ses intérêts au sein de notre nation. Le BJD est né d’une exigence de changement, et d’un désir profond de créer un avenir meilleur pour tous ».

Choisissez ci-dessous un abonnement pour lire la suite de cet article, ou Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement