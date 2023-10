Publicité

L’opérateur de téléphonie mobile, MTN-Bénin fait face à un problème qui a des conséquences directes sur ses clients. En effet, selon une annonce du réseau, un de ses data center a été touché par un incendie. L’incident a eu lieu tôt dans la matinée de ce jeudi 05 octobre 2023. En conséquence, plusieurs services ont été affectés notamment la connexion internet et les services Mobile Money. C’est à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux, que la Direction Générale de MTN Bénin a donné l’information. Les désagréments sont assez visibles chez les consommateurs, qui ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

« Le feu a pu être maîtrisé »

« Tôt ce matin, un incendie a arrêté un de ns data center provoquant l’indisponibilité de nos services mobile money et dans certaines zones, la voix et la connexion internet. Grâce à la prompte intervention des sapeurs-pompiers à qui nous rendons hommage, le feu a pu être maîtrisé. Nos équipes et partenaires travaillent à présent à une restauration rapide des services » a écrit la Direction Générale de MTN Bénin. Notons que ces perturbations interviennent plusieurs semaines après que la Directrice de MTN Bénin, Mme Uche OFODILE, a dit être témoin de la transformation de l’entreprise, tout au long de son séjour dans le pays.

Dans une interview, elle avait notamment déclaré que : « Ces trois dernières années à la tête de MTN Bénin ont été très enrichissantes. J'ai été témoin de la croissance et de la transformation de notre entreprise et de ce magnifique pays. En 3 ans, nous avons amélioré nos services, étendu la couverture du réseau et approfondi nos relations avec nos consommateurs. Mobile Money compte désormais plus de 4 millions de clients. Nous nous efforçons de réduire la fracture numérique, d'apporter la connectivité aux zones reculées et de donner aux gens les outils nécessaires pour construire un avenir meilleur ».