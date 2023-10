Publicité

Bill Gates salue les efforts du Sénégal dans la recherche et l'innovation, soulignant l'importance de l'innovation dans le pays. Le fondateur de la fondation Bill & Melinda Gates est actuellement au Sénégal pour assister à la réunion annuelle 2023 Grand Challenges, un événement qui se tient pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Dans une déclaration enthousiaste, Bill Gates a exprimé sa joie d'être au Sénégal pour cette réunion annuelle unique.

Il a souligné que l'innovation est une priorité absolue au Sénégal, un pays riche en idées inspirantes qui peuvent améliorer la vie et sauver des vies. Il a notamment salué les progrès réalisés par le pays en matière de réduction de la mortalité infantile et d'amélioration de la nutrition. Bill Gates a également souligné le rôle du Sénégal dans la promotion de l'innovation scientifique en Afrique. Le pays s'engage activement à renforcer son écosystème de recherche et de développement, ainsi qu'à promouvoir la science et l'innovation à l'échelle du continent.

Publicité

Le milliardaire a exprimé son impatience à l'idée d'entendre les scientifiques et les experts du Sénégal et de toute l'Afrique travailler sur des défis mondiaux urgents tels que le paludisme, l'adaptation au changement climatique et la mortalité infantile. Il a souligné l'importance de la collaboration internationale dans la résolution de ces problèmes cruciaux. En ce qui concerne le partenariat entre sa fondation et le Sénégal, Bill Gates a déclaré que le travail sur les Grand Challenges est l'un des nombreux aspects d'un partenariat à long terme et à fort impact.

Il a annoncé que l'année prochaine, la fondation prévoit d'ouvrir un bureau à Dakar pour continuer à travailler sur des priorités en matière de santé mondiale et de développement qui peuvent transformer des vies dans la région et au-delà. Bill Gates a également rappelé la longue relation de sa fondation avec l'Institut Pasteur de Dakar. Il prévoit de visiter l'Institut pour découvrir les derniers travaux de ses scientifiques. La fondation a collaboré avec l'Institut Pasteur de Dakar pendant plus de dix ans, mettant l'accent sur la recherche, le renforcement des capacités du personnel, la surveillance des maladies et les programmes de bio-production.

Ils travaillent actuellement sur le développement de nouveaux vaccins contre la shigellose, une maladie diarrhéique mortelle qui touche des centaines de milliers d'enfants chaque année. Enfin, Bill Gates a souligné l'importance des partenariats tels que celui au Sénégal dans le renforcement du pipeline d'innovations en santé mondiale. Il s'est réjoui de l'impact potentiel de ces innovations sur la santé dans les années à venir, soulignant ainsi l'engagement continu de sa fondation pour un monde en meilleure santé.