Dans un geste symbolique fort, le Burkina Faso rendra hommage à l'une de ses figures emblématiques, le Capitaine Thomas Sankara, en rebaptisant le boulevard Charles de Gaulle à Ouagadougou. À compter du 15 octobre 2023, cette artère majeure de la ville prendra le nom de "Boulevard Thomas Sankara", à l'occasion du 36e anniversaire de son assassinat. Cette annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement burkinabé, Emmanuel Ouédraogo.

Cette initiative s'inscrit dans une série d'événements organisés pour commémorer l'assassinat du Capitaine Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Il est à noter que ce bouleversement dans la toponymie urbaine n'est pas le seul hommage prévu. La pose de la première pierre d'un mausolée dédié à Thomas Sankara est également à l'ordre du jour, consolidant ainsi sa place dans la mémoire collective du pays.

"Héros de la Nation"

Le 4 octobre 2023, le gouvernement de transition avait déjà fait un pas en ce sens en élevant Sankara au rang de “héros de la nation”. Ce titre honorifique, créé en juin 2022, est destiné à célébrer ceux qui se sont distingués par leur bravoure exceptionnelle pour une cause nationale ou leurs prouesses honorables pour la nation.

Selon le communiqué du conseil des ministres du 11 octobre 2023, présidé par le Capitaine Ibrahim TRAORE, cette commémoration sera marquée par plusieurs actes forts, dont le dépôt de gerbes de fleurs, une cérémonie d’élévation officielle du Président Thomas SANKARA au rang de Héros de la Nation, ainsi que le début des travaux du mausolée en son honneur.

Il est clair que le Burkina Faso souhaite ancrer le souvenir de Thomas Sankara dans son paysage urbain et dans sa mémoire nationale. Cette série de gestes et d'initiatives vise non seulement à honorer sa contribution à la nation, mais aussi à transmettre son héritage aux générations futures.