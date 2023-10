Publicité

Les liens historiques entre la Russie et les pays africains remontent à l'époque de la Guerre Froide lorsque l'Union soviétique cherchait à étendre son influence idéologique et politique face à l'Occident, principalement les États-Unis. De nombreux pays africains, en quête d'indépendance et de soutien pour leurs mouvements de libération, se sont tournés vers l'URSS pour obtenir une assistance militaire, éducative et économique. La Russie a établi des relations diplomatiques solides avec des pays tels que l'Angola, le Mozambique et bien d'autres, soutenant activement leurs mouvements de libération contre les régimes coloniaux et les oppressions internes. Bien que l'effondrement de l'Union soviétique ait entraîné une réduction temporaire de l'engagement russe en Afrique, Moscou tente depuis quelques années de les relancer.

L'annonce récente de la Russie de fournir une aide humanitaire sous forme de céréales à plusieurs pays africains souligne l'intensification de ses efforts pour renforcer ses liens avec le continent. Selon le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, une cargaison importante de céréales sera envoyée gratuitement à six pays africains avant la fin de 2023. Ces pays, qui font partie du Programme alimentaire mondial, sont le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée.

Lors du sommet Russie - Afrique

L'annonce fait suite aux engagements pris par le président russe, Vladimir Poutine, lors du sommet Russie-Afrique de juillet dernier. À cette occasion, il avait évoqué la volonté de la Russie d'envoyer entre 25 000 et 50 000 tonnes de céréales à plusieurs pays africains dans les mois à venir. Par ailleurs, malgré l'expiration de l'accord sur les céréales connu sous le nom d'initiative de la mer Noire, Sergueï Lavrov a assuré que la suspension de cet accord n'a pas affecté la sécurité alimentaire des pays en développement.

Cette décision de la Russie intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par une concurrence accrue avec les États-Unis pour étendre leur influence respective. Les deux superpuissances continuent d'avancer leurs pions stratégiques, notamment en Afrique, où la Russie cherche à renforcer sa présence. Si l'aide humanitaire de la Russie est accueillie favorablement par les bénéficiaires, elle pourrait aussi être perçue comme une tentative d'étendre son influence à une époque où la compétition géopolitique avec les États-Unis est à son comble.

La rivalité américano-russe en toile de fond

Il est à noter que l'augmentation des efforts de la Russie en Afrique n'a pas été sans susciter des inquiétudes, notamment de la part des États-Unis. La rivalité entre les deux nations s'est manifestée dans divers domaines, notamment militaire, technologique et énergétique. Les tentatives récentes de la Russie d'étendre son influence en Afrique, notamment à travers des accords tels que celui annoncé par Lavrov, sont scrutées par Washington. De son côté les USA proposent aux pays africains des accords qu'il définit comme plus justes et plus durables.

Pour certains observateurs l'initiative de la Russie d'offrir des céréales à plusieurs pays africains n'est pas un geste anodin. Elle doit également être considérée dans le contexte plus large des manœuvres géopolitiques entre les grandes puissances sur la scène mondiale. Seul l'avenir dira comment ces initiatives influenceront la dynamique géopolitique en Afrique et ailleurs.