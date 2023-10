Publicité

L’intelligence artificielle sera-t-elle en mesure d’impacter sur la marche de l’économie mondiale ? Selon de nombreux experts, cet outil technologique offre de nombreux atouts qui sont en mesure de faire passer l’économie mondiale dans une autre dimension. Une chose est sûre, le paysage économique international va connaître de profondes mutations dans les années à venir. Warren Buffet et Charlie Munger sont considérés comme deux des plus grands investisseurs au monde. Les deux hommes sont des partenaires d’affaires qui cheminent ensemble depuis de nombreuses années.

Charlie Munger, 99 ans, n’est autre que le vice-président de Berkshire Hathaway, le conglomérat d’investissement contrôlé par Warren Buffett. Le nonagénaire a contribué à faire de Berkshire Hathaway l’une des sociétés les plus puissantes au monde. Au cours d’une récente visioconférence, les deux magnats se sont exprimés sur l’avenir de l’économie mondiale. Ils se sont attardés sur deux points essentiels que sont l’intelligence artificielle et les cryptomonnaies. En ce qui concerne l’intelligence artificielle, Warren Buffet et Charlie Munger ont des avis quelque peu divergents.

Il faut savoir qu’actuellement à Wall Street, c’est la frénésie autour de l’intelligence artificielle où des milliards sont investis dans cette technologie. D’après Charlie Munger, l’intelligence artificielle bénéficie d’un tapage médiatique, pas plus. En quelque sorte, elle serait surcôté selon l’investisseur américain qui ajoute que l’IA existe depuis les années 50. Charlie Munger reconnaît que les percées de l’IA sont indéniables, mais d’après lui, elles ne vont pas changer grand-chose au sein de l’économie. "Je suis personnellement sceptique quant au battage médiatique autour de l’intelligence artificielle. Je pense que les services de renseignement à l’ancienne fonctionnent plutôt bien. Je considère donc cela comme une bénédiction mitigée " dira l’homme de 99 ans. Warren Buffet de son côté se montre un peu plus enthousiaste à propos de l’IA même s’il reconnaît ne pas y connaître grand-chose.

D’après lui, l’Intelligence artificielle est en mesure se restructurer plusieurs domaines de la société. Il fut beaucoup plus à l’aise quand il s’est agi de parler des cryptomonnaies et de leur impact au sein de l’économie mondiale. On présente les cryptomonnaies comme les monnaies du futur, mais est-ce vraiment le cas ? Warren Buffet a laissé entendre que les cryptomonnaies ne sont pas des investissements sûrs. Il a ajouté que les cryptomonnaies sont adossées à un système qui peut s’écrouler à tout moment et qu’il vaut mieux investir dans des domaines où il ya un marché de consommation.

Charlie Munger lui également ne fait aucune confiance aux cryptomonnaies. "Ne me lancez pas dans les Bitcoins, c’est l’investissement le plus stupide que j’ai jamais vu. La plupart de ces investissements seront nuls. Croyez-moi, les gens qui se lancent dans les cryptomonnaies ne pensent pas au client, ils pensent à eux-mêmes " affirme le PDG de Berkshire Hathaway. Enfin au cours de la visioconférence, les deux milliardaires ont annoncé que 2024 pourrait être une année difficile pour l’économie mondiale notamment dans le secteur immobilier. Ils appellent les investisseurs à prendre le maximum de précautions et à investir dans des domaines à faible risque.