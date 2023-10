Publicité

Oprah Winfrey, l'une des célébrités américaines qui inspirent de nombreuses personnes et qui est également la femme noire la plus riche du monde, vient de connaître une augmentation de sa valeur nette au cours des cinq derniers jours. Cette ascension a consolidé davantage sa position en tant que femme noire la plus riche du monde. Selon Forbes, sa richesse est passée de 2,5 milliards de dollars le 30 septembre à 2,8 milliards de dollars. Une augmentation de 300 millions de dollars en à peine une semaine.

Cette montée en flèche de sa fortune peut être attribuée à divers facteurs. Tout d'abord, la réévaluation de ses vastes actifs et de ses entreprises dans le secteur des médias et du divertissement a joué un rôle essentiel. Oprah Winfrey, souvent surnommée la "reine du discours", a bâti un empire médiatique florissant qui comprend Harpo Productions, une société qui a co-produit des films emblématiques tels que "The Color Purple", "Beloved" et "Selma". Son influence dans l'industrie des médias ne fait aucun doute.

En plus de ses activités médiatiques, Oprah détient également des participations importantes dans d'autres entreprises. Elle possède 25,5% d'Oprah Winfrey Network (OWN), une chaîne câblée créée en 2011, ainsi que 7% de Weight Watchers, une société mondiale évaluée à 492 millions de dollars, qui propose des services de perte de poids et de maintien. Ces investissements diversifiés ont contribué à sa valeur nette impressionnante.

Ce qui distingue Oprah Winfrey de ses pairs, c'est sa capacité à créer des moments mémorables grâce à des conversations significatives. Sa carrière médiatique est jalonnée de moments iconiques qui ont touché des millions de téléspectateurs à travers le monde. De plus, ses décisions d'investissement judicieuses, notamment dans les marchés immobiliers, ont été fructueuses. Sa vente récente de son domaine à Montecito, en Californie, a généré un bénéfice brut de 6,6 millions de dollars, renforçant encore sa situation financière déjà solide.

En outre, Oprah a récemment diversifié son portefeuille en investissant de manière significative dans la marque de soins de la peau du Dr. Barbara Sturm. Cette décision démontre sa perspicacité en matière d'investissement et sa capacité à repérer des opportunités lucratives. Oprah Winfrey est bien plus qu'une femme d'affaires prospère. Elle est une figure puissante et une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, en particulier celles issues de communautés marginalisées.