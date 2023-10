Publicité

Les États-Unis ont récemment annoncé leur intention de développer une riposte collective aux initiatives chinoises des Nouvelles Routes de la Soie. Cette stratégie s'appuie sur des financements "guidés par des valeurs" et implique une collaboration étroite avec les pays membres du G7, ainsi que la Banque mondiale, au sein du Partenariat pour l'Infrastructure et l'Investissement Global (PGI), qui dispose d'une enveloppe budgétaire de 600 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

Le PGI a été mis en place en septembre, et depuis, il a établi un compte sur les réseaux sociaux, géré par le gouvernement américain, pour diffuser des informations sur ses activités. Le programme est sous la direction de Helaina Matza, une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, et il vise à contrer l'influence grandissante de la Chine à travers ses investissements massifs dans les pays du Sud, totalisant près de 1 000 milliards de dollars depuis 2013, accompagnés de prêts conséquents qui ont renforcé la présence chinoise dans ces régions.

Il est important de noter que les États-Unis n'ont pas lancé cette initiative seuls. Ils ont coopéré avec les autres membres du G7 pour mettre en place le PGI en 2022. À l'origine, il était appelé "Build Back Better World," en référence au vaste projet de relance économique américain "Build Back Better," mais il a ensuite été renommé "Inflation Reduction Act." L'objectif central des États-Unis avec le PGI est de mobiliser 600 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, en partenariat avec les pays du G7, pour financer des projets d'infrastructure visant à améliorer la vie des populations à travers le monde, à diversifier les chaînes d'approvisionnement et à promouvoir des intérêts communs en matière de sécurité nationale.

Cette approche est présentée comme une "politique industrielle" bénéfique non seulement aux États-Unis mais également à l'Europe et à tous les pays participants. Le président américain, Joe Biden, a comparé cette initiative à l'alternative chinoise des Routes de la Soie, qu'il a qualifiée de programme d'endettement et de confiscation. Selon lui, le PGI vise des investissements "stratégiques, guidés par les valeurs, et avec des normes de qualité élevées." Il s'agit d'une réponse aux critiques concernant certains projets liés aux Routes de la Soie, qui ont fait l'objet d'accusations de violations des normes environnementales et des droits des travailleurs, ainsi que de cas présumés de corruption.

En mai, les États-Unis ont déjà mobilisé 30 milliards de dollars de subventions et de financements fédéraux pour le PGI, et le secteur privé s'est également engagé dans cette initiative, avec la participation de la banque Citi et du fonds Global Infrastructure Partners. La Banque mondiale jouera également un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs. Le président Biden a demandé au Congrès une enveloppe de 25 milliards de dollars de nouveaux financements pour cette institution, sous la direction d'Ajay Banga, dans le but de débloquer 200 milliards de dollars de nouveaux prêts multilatéraux au cours de la prochaine décennie.

Le Partenariat pour l'Infrastructure et l'Investissement Global représente ainsi une nouvelle stratégie des États-Unis visant à renforcer leur influence et à promouvoir des valeurs dans le domaine de l'infrastructure à l'échelle mondiale, en réponse à l'expansion des initiatives chinoises des Nouvelles Routes de la Soie.