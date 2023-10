Publicité

Lorsque le président Xi Jinping a réuni pour la première fois les dirigeants du monde entier pour définir sa vision d'expansion du soft power chinois via un réseau d'investissements dans les infrastructures, en 2017, il a qualifié la Ceinture et la Route de « projet du siècle ». Cette initiative d'envergure mondiale avait pour objectif de renforcer l'influence économique et politique de la Chine à l'échelle internationale en favorisant le développement des infrastructures dans divers pays.

Alors que l’homme d’État chinois ouvre cette semaine le troisième Forum de la Ceinture et de la Route, l’avenir de son idée semble incertain. Les premières années du projet ont été marquées par une croissance rapide, attirant de nombreux pays partenaires à travers l'Asie, l'Europe, l'Afrique et au-delà. Cependant, ces dernières années, l'élan du projet semble s'être ralenti. Même si le projet a généré 1 000 milliards de dollars au cours de sa première décennie, selon les estimations du groupe de réflexion Green Finance & Development Center, l’activité globale de la Chine dans les pays de la BRI (Belt and Road Initiative) est en baisse d'environ 40 % par rapport à son pic de 2018.

Cette réduction de l'activité s'explique en partie par le ralentissement économique de la Chine, la deuxième économie mondiale. Pékin est également confronté à des critiques internationales concernant son rôle en tant que prêteur dans le cadre de la BRI. Certains pays ont accusé la Chine d'être un prêteur irresponsable, les poussant au défaut de paiement en leur accordant d'importants prêts pour des projets d'infrastructures parfois insoutenables. De plus, les tensions entre la Chine et les États-Unis ont nui à l'image de la BRI en tant que projet international.

L'Italie, le seul membre du Groupe des Sept (G7) à s'être associé à la BRI, envisage de mettre fin à son engagement d'ici la fin de l'année. Les relations tendues entre la Chine et les États-Unis ont contribué à rendre l'association avec le projet de Xi encore plus source de division. Un responsable chinois anonyme a même suggéré que la BRI était en péril, attribuant son affaiblissement à l'impact combiné de la pandémie de Covid-19 et des problèmes économiques en Chine.

Néanmoins, le gouvernement de l'empire du milieu espère que le troisième Forum de la Ceinture et de la Route, qui marque le 10e anniversaire de l'initiative, contribuera à redynamiser le mégaprojet qui a généré 1 000 milliards de dollars. Les États-Unis estiment que la BRI est en grande difficulté, notamment en raison de la réduction des capitaux chinois disponibles pour les prêts et de la pression croissante pour récupérer l'argent déjà prêté. Cela souligne les défis auxquels la Chine est confrontée pour maintenir l'élan de la BRI.

Le président Xi aura l'occasion de répondre à ses critiques lors du troisième Forum de la Ceinture et de la Route, où de nombreux dirigeants du Sud sont attendus pour s'engager à soutenir le programme. Parmi les participants notables figurent le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le président indonésien Joko Widodo, le président argentin Alberto Fernandez, et la première ministre thaïlandaise Srettha Thavisin. Cette réunion est un signe que la Chine cherche à renforcer ses relations internationales tout en remettant en question l'ordre mondial dirigé par les États-Unis.