Sous l'initiative de l’Institut des artisans de justice et de paix avec l'appui de la fondation, des étudiants en provenance des universités publiques du Bénin et des jeunes appartenant à diverses organisations ont participé ce mercredi 04 octobre 2023 à un atelier de réflexion et de formation sur le thème « Citoyenneté et devoirs patriotiques : les jeunes s’engagent dans la cité », à Cotonou.

« Il est de notoriété que la jeunesse constitue le fer de lance de tout développement qui se veut durable et la force motrice de toute démocratie qui entend être viable » a déclaré le père Éric Aguénounon, directeur de l’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp/Co) à l'entame de l'atelier de formation qui s'est tenu le mercredi 04 octobre 2023. Une telle affirmation largement présente dans les esprits, s'avère doublement vérifier en Afrique. En effet, les études menées sur le dividende démographique révèlent que plus de 60% de la population de l'Afrique est âgée de moins de 25 ans. La portée d'action de cette jeunesse est prodigieuse lorsque entrant en résonance avec la fibre patriotique qui est la sienne, elle décide de s'engager au prix de sa vie pour que les choses bougent au sommet de l'Etat et que vive la nation. Ainsi, le représentant de la fondation Konrad Adenauer, Théodore Golli trouve que cette formation des jeunes basée sur le thème « Citoyenneté et devoirs patriotiques : les jeunes s’engagent dans la cité » est opportune et d'une importance capitale.

« La citoyenneté des jeunes ne sauraient se limiter à des engagements patriotiques de circonstance à des mobilisations pour la patrie circonscrite à des événements particuliers et souvent gérer sous le mode de la contingence et de l'urgence. La conscience citoyenne des jeunes doit déborder l'arène politique et s'étendre à une culture de travail bien fait, du travail créatif, du travail collectif afin d'être vectrice du développement et par ricochet de tout le pays grâce à la recherche scientifique appliquée ››, a ajouté le prêtre de l'église catholique romaine. Monseigneur Aristide Gonsallo, évêque en charge de la commission Justice et Paix au sein de la Conférence épiscopale du Bénin, a invité les jeunes à une prise de conscience, et à faire preuve de maîtrise de soi et de maturité pour être des porteurs d’espérance au service de la cité. Pour le professeur Maxime da Cruz, ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, la question de l’engagement concerne la jeunesse et toute la société parce qu'une société sans personnes engagées est une société sans boussole. La première communication intitulée : « l’Etat et la motivation de la jeunesse à un engagement citoyen » a été animée par le professeur Dodji Amouzouvi. La deuxième communication qui porte sur le thème : « Patriotisme et devoirs patriotiques : redonner confiance à la jeunesse pour un engagement citoyen productif » et a été animée par le professeur Albert Honlonkou. À l'unanimité, les communicateurs ont invité les jeunes à la culture de la paix, à la patience et au patriotisme.