Clôture de la formation triptyque dans les métiers de cinéma : Canal+ Bénin aux côtés de Wani Ayo

Organisé par l’association Wani Ayo, avec l’appui de ses différents partenaires dont Canal+Bénin, la deuxième édition de la formation triptyque dans les domaines du cinéma tels que l’actorat, la scripte de plateau et la direction artistique, a connu son épilogue samedi 28 octobre 2023. La cérémonie de restitution qui marque la fin de cette formation s’est déroulée à Canal Olympia de Wologuèdè.

En vue de hisser haut le drapeau béninois dans le septième art, l’association Wani Ayo de Tella Kpomahou a organisé la deuxième édition de la formation triptyque dans les domaines du cinéma. Au cours de cette formation, les stagiaires ont acquis les connaissances nécessaires pour améliorer leurs performances selon les normes internationales et renforcer leurs compétences en vue de se faire distinguer dans le monde, chacun dans sa categorie. Cette formation a réuni 8 stagiaires dans le domaine de la scripte de plateau, 9 stagiaires dans le domaine de la direction artistique (comprenant les costumes, le décor et le maquillage), ainsi que 12 stagiaires dans le domaine de l’acting.

Selon la directrice artistique de l’association Wani-Ayo, Tella Kpomahou, ces étoiles en devenir du cinéma béninois ont manifesté leur créativité, leur engagement et leur performance pendant ces deux semaines de la deuxième édition de formation triptyque. Ceci se constate aisément par la réalisation par ces stagiaires, d’un court métrage de 27 minutes intitulé » Meurtre à Fidjrossè », qui a été diffusé lors de la cérémonie de restitution et de clôture. Pour Hubert Koundé, le parrainage de cette formation a été un périple de bonheur. Une manière d’être reconnaissant envers le Bénin, son pays d’origine. Il est content d’avoir mené à bien cette mission qui a consisté à partager avec la jeune génération béninoise de professionnels du cinéma, sa passion et le savoir-faire dont il fait preuve en Occident.

D’une même voix, Tella Kpomahou, les formateurs et le parrain, Hubert Koundé ont encouragé ces jeunes talents à propulser le Bénin très haut dans le cinéma mondial. Représentant la directrice de Canal+Bénin à cet événement, Moumine Wologan a félicité Tella Kpomahou et toute son équipe. Car, il estime qu’organiser une telle formation au Bénin est un grand challenge.

‹‹ Canal+ Bénin se tient fermement aux côtés de toutes ces belles initiatives qui vont dans le sens de promouvoir les talents locaux. Parce qu’on a longtemps vu sur nos antennes des séries qui viennent de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et plein d’autres pays. On s’est demandé pourquoi pas nous. Pourquoi pas le Bénin. Canal+ Bénin croit fermement aux potentiels des talents béninois. On s’est dit qu’il faut qu’on se mette aux côtés de l’initiative tenue par l’association Wani Ayo et toutes ces initiatives qui permettent à ces talents de mieux s’exprimer, de se conforter véritablement dans une posture qui leur permet d’aller de l’avant ››, a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la production de la première création originale 100 % Made in Benin »Black Santiago Club » et la participation des talents béninois à la réalisation de la série Canal+ originale Niabla, constituent aussi des preuves de l’engagement de Canal+ à la valorisation des acteurs béninois. ‹‹ L’avenir promet d’être beaucoup plus rayonnant au Bénin avec le 7ᵉ art. Nous nous tenons toujours prêts aux côtés de si belles initiatives ››, a-t-il conclu. Ce événement a connu la présence de plusieurs personnes de marque dont Steve Facia et son épouse Inès Facia, Faissol Gnonlonfin, directeur du cinéma et des arts vivants au niveau de la direction des arts et de la culture du Bénin et Lionel Briand, directeur de l’Institut français du Bénin.