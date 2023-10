Publicité

Le président béninois, Patrice Talon, a nommé un ancien ministre à la tête du Comité des Rites Vodun du Bénin. Il s’agit de l’ancien ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation porfessionnelle, Mahougnon Kakpo.Le comité est chargé de faire la promotion du tourisme religieux lié au Vodun. Il a par ailleurs pour mandat de contribuer à la labellisation des rites, cérémonies et pratiques des couvents du Vodun, dans le but de les développer sur le plan touristique. Le Comité jouera également un rôle de conseil pour la labellisation des produits touristiques liés au Vodun.

Bertin Dossa occupera le poste de secrétaire exécutif

De plus, il sera consulté pour les projets d'aménagement et d'exploitation de la Route des Couvents Vodun. Notons que Mahougnon Kakpo, aussi professeur de littérature africaine, a été choisi pour diriger cette initiative visant à développer le tourisme religieux autour du Vodun. À ses côtés, dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, se trouvera Bertin Dossa, qui occupera le poste de secrétaire exécutif. La mission de ce comité ne se limite cependant pas à ces deux personnalités. Il comprend également sept autres membres, dont Dodji Amouzouvi, professeur de sociologie religieuse à l'Université du Bénin et expert du Vodun.

Le comité compte également des dignitaires Vodun, reflétant ainsi une approche diversifiée pour le développement du tourisme religieux associé au Vodun au Bénin.

Liste des membres du Comité des rites du Vodun