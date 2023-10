Publicité

Le Maroc prévoit une augmentation significative de son budget militaire pour l'année 2024, dépassant ainsi la somme de 12 milliards de dollars. Cette décision est clairement définie dans le projet de loi de finances pour l'année à venir, reflétant l'engagement du pays envers le renforcement de sa capacité de défense. Cette hausse du budget militaire s'inscrit dans une tendance à la hausse observée au fil des années précédentes.

En 2022, le budget alloué à la défense s'élevait à 10,53 milliards de dollars, tandis qu'en 2023, il avait déjà augmenté pour atteindre 11,6 milliards de dollars. Cette croissance constante montre un engagement continu du Maroc envers son secteur militaire. Un aspect notable de cette augmentation budgétaire est l'affectation de 7 000 nouveaux postes budgétaires aux forces armées marocaines. Cela souligne l'importance que le gouvernement accorde à renforcer ses effectifs militaires pour faire face aux défis sécuritaires actuels et futurs.

Outre l'augmentation des ressources financières, le Maroc manifeste également un intérêt particulier pour la modernisation de ses capacités militaires. Dans cette optique, le pays se tourne vers la production de drones, des outils technologiques de plus en plus essentiels dans les opérations militaires modernes. Les drones offrent des avantages considérables en matière de surveillance, de reconnaissance et, dans certains cas, d'intervention à distance.

Pour rappel, il y a quelques mois, nous publions un article sur un classement des armées africaines. "Selon le Global Firepower, l’Égypte a maintenu son score tandis que l’indice de puissance de l’Algérie a diminué. L’Égypte et l’Algérie sont suivis de l’Afrique du Sud, dont l’indice de puissance a baissé et s’élève à 0,4885. Sur la liste des 38 pays, c’est le Bénin qui occupe la dernière place avec un indice de puissance de 4,1269", avons nous écrit dans notre précédent article sur notre site internet.

Dans un autre article, nous avons révélé les 30 armées les plus puissantes du monde, la Russie talonne les USA, la France 9ème. Les Etats-Unis se retrouvent en tête de ce classement, suivis de la Russie, la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni avec respectivement comme IndicePwr 0,0714, 0,0722, 0,1025, 0,1435.