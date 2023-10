Publicité

Charlie Munger est un nom qui peut sembler moins familier que celui de Warren Buffett, mais il joue un rôle tout aussi essentiel dans l'univers de l'investissement et des finances. Munger est le partenaire commercial de longue date de Warren Buffett au sein de Berkshire Hathaway, l'une des sociétés d'investissement les plus renommées au monde. Alors que Warren Buffett se retrouve dans le top 10 des classements des milliardaires, son partenaire se trouve à la 1200è place dans le classement Forbes.

L'univers de la finance et de l'investissement a souvent été le terrain de jeux de personnalités remarquables, dont deux noms résonnent particulièrement : Warren Buffett et Charlie Munger. Tous deux associés au sein de Berkshire Hathaway, ils ont su forger des destins financiers exceptionnels, bien que leurs fortunes personnelles aient évolué de manière distincte au fil des ans. Warren Buffett est un habitué des listes des personnes les plus riches au monde. Son nom est régulièrement en tête de ces classements, en grande partie grâce à ses succès dans le monde de l'investissement.

En revanche, Charlie Munger est rarement mentionné dans ces listes, malgré sa longue collaboration avec Buffett. La principale raison de cette différence de reconnaissance réside dans la façon dont les deux partenaires ont géré leurs participations dans Berkshire Hathaway. Warren Buffett a conservé une part beaucoup plus importante de l'entreprise, ce qui a contribué à augmenter sa fortune personnelle au fil des ans. D'autre part, Charlie Munger a vendu ou fait don d'une grande partie de ses actions depuis 1996.

Si Charlie Munger avait choisi de conserver l'intégralité de ses actions Berkshire Hathaway, sa fortune personnelle serait aujourd'hui estimée à plus de 10 milliards de dollars. Toutefois, il ne possède actuellement qu'environ 2,1 milliards de dollars par rapport aux actions de la société, en se basant sur les cours du vendredi dernier. Outre ses actions dans Berkshire Hathaway, Charlie Munger possède d'autres actifs notables, notamment des actions d'une valeur de plus de 100 millions de dollars dans Costco. Néanmoins, sa valeur nette totale est loin d'atteindre les sommets des listes de personnes les plus riches, avec une estimation de 2,5 milliards de dollars par Forbes.

Même si Charlie Munger a joué un rôle essentiel en tant que vice-président de Berkshire Hathaway depuis 1978, sa position dans le classement mondial des plus grandes fortunes est relativement modeste. Il n'apparaît même pas dans l'indice Bloomberg des milliardaires, qui se limite aux 500 personnes les plus riches au monde. En revanche, Warren Buffett figure dans le top 10 de ces deux listes, avec une fortune estimée à 116 milliards de dollars. La principale raison de cette disparité de richesse réside dans la différence de participation dans Berkshire Hathaway.

En 1996, Charlie Munger détenait 1,6 % des actions en circulation, soit 18 829 actions de catégorie A. Si ces actions étaient toujours en sa possession aujourd'hui, elles vaudraient environ 10 milliards de dollars, voire près de 11 milliards de dollars lorsqu'elles ont atteint leur plus haut niveau en septembre. Une valeur nette de 10 milliards de dollars placerait Charlie Munger parmi les 200 premières places des listes Forbes et Bloomberg, le positionnant devant des personnalités telles que le PDG de Salesforce, Marc Benioff, l'icône de la mode Ralph Lauren et le cofondateur de PayPal et Palantir, Peter Thiel.

Il convient de noter que la fortune potentielle de Charlie Munger aurait pu être encore plus élevée s'il avait conservé davantage d'actions de Berkshire Hathaway avant 1996. Une grande partie de sa participation provenait de l'acquisition par Berkshire de deux entreprises dont il détenait une partie, Blue Chip Stamps et Diversified Retailing, à la fin des années 1970 et au début des années 1980.