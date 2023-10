Publicité

L'industrie du ciment au Nigeria connaît actuellement des changements majeurs, avec BUA Cement, dirigée par le milliardaire nigérian Abdul Samad Rabiu, en tête de ces transformations. L'entreprise a récemment annoncé une stratégie audacieuse visant à réduire les prix du ciment, une nouvelle qui devrait réjouir les consommateurs à travers le pays. Le premier pas dans cette démarche a été la réduction substantielle des prix départ usine du ciment à compter du 2 octobre 2023.

Cette initiative a permis de ramener le coût du ciment à 3 500 nairas (4,55 dollars) par sac, ce qui représente une étape significative dans la stratégie de prix de l'entreprise. Cette décision vise à rendre le ciment plus abordable pour les Nigérians et à remodeler le paysage concurrentiel de l'industrie. Cependant, ce n'est qu'un début. BUA Cement prévoit de poursuivre cette tendance à la baisse des prix en procédant à une nouvelle révision au premier trimestre 2024. Cette prochaine réduction de prix devrait faire descendre les prix départ usine du ciment encore plus bas, inférieurs à 3 500 nairas par sac.

Cela témoigne de l'engagement de l'entreprise à offrir des prix compétitifs à ses clients et à contribuer à l'efficacité opérationnelle du secteur. La capacité de production de BUA Cement est également en constante augmentation. Avec des projets de construction en cours visant à porter sa capacité installée de 11 millions de tonnes métriques par an à 17 millions de tonnes métriques par an, l'entreprise est sur la voie de devenir un acteur clé du marché nigérian du ciment. Cette expansion devrait également contribuer à maintenir les prix à un niveau abordable pour les consommateurs.

Cependant, BUA Cement reste encore derrière Dangote Cement, qui détient une capacité de production bien plus importante de 51,55 millions de tonnes par an dans dix pays. Néanmoins, avec sa stratégie de réduction des prix et d'expansion de la production, BUA Cement renforce sa position sur le marché et devient un concurrent sérieux. Du point de vue financier, les résultats récents de BUA Cement sont encourageants.

Malgré une légère baisse des bénéfices au premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022, l'entreprise affiche une performance financière résiliente. Cette stabilité est attribuée à une augmentation remarquable de 17 % du chiffre d'affaires du groupe, passant de 188,56 milliards de nairas au premier semestre 2022 à 221,06 milliards de nairas au cours de la période correspondante de 2023. Cette croissance témoigne de la solidité de l'entreprise malgré les fluctuations du marché.