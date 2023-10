En vue de renforcer les capacités des professionnels des médias en matière de couverture médiatique des procédures judiciaires, Social Watch Bénin avec ses différents partenaires ont organisé un atelier de vulgarisation du guide de couverture ce mardi 3 octobre 2023 à la Maison des médias Thomas Mègnassan de Cotonou. Il s'agit d'un document élaboré à travers le projet d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'Etat de droit (Palired) avec l'appui de Transparency International.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'État de droit, un programme piloté par Social Watch Bénin et Transparency International avec l'appui de la Coopération Suisse et de l'Union Européenne, les professionels des médias ont participé à une séance de renforcement de capacités en matière de couverture médiatique de procédures judiciaires. Cette séance constitue la phase de vulgarisation du guide de couverture médiatique des procédures judiciaires. ‹‹ C'est un document que nous avons élaboré sous mandat de consultants qui se doit être connu des professionnels des médias qui voudraient s'aventurer dans cette spécialité. Alors nous avons prévu sensibiliser ces derniers sur ce document dans les villes de Cotonou, Bohicon et Parakou ››, a déclaré le coordonnateur du Programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'État de droit Morat Alé.

Après cet atelier, le formateur Georges Amlon, journaliste à la retraite, souhaite que les professionnels des médias soient en mesure de satisfaire les attentes des populations après la couverture médiatique d'une procédure judiciaire. Il a invité les journalistes qui envisagent se specialiser en couverture des activités de la justice, à se former afin de pouvoir convenablement mettre en synergie les exigences de la justice avec les règles professionnelles du journalisme. ‹‹ La première chose déjà c'est se former. Parce que n'est pas chroniqueur judiciaire, chroniqueur culturel ou autre qui veut. A partir du moment où un journaliste veut exercer dans ce domaine, il faut qu'il ait un minimum de formation. Une fois qu'il a fait cette formation, il faut qu'il aille au contact de ce qu'il veut couvrir et le couvre avec le discernement de la pratique professionnelle du milieu ››, a notifié Georges Amlon.