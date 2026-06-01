Diplomatie : Romuald Wadagni à Abuja pour sa première visite bilatérale, le Nigéria en priorité

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, effectue ce lundi 1er juin 2026 une visite d’amitié et de travail au Nigéria, à l’invitation de son homologue Bola Ahmed Tinubu. Huit jours seulement après son investiture, le chef de l’État béninois choisit Abuja comme première destination bilatérale officielle.

Ce déplacement reflète le poids économique considérable du voisin nigérian dans les équilibres commerciaux béninois. Les deux pays partagent 809 kilomètres de frontière commune et des liens historiques antérieurs aux découpages coloniaux. Le Nigéria occupe la première place parmi les partenaires commerciaux du Bénin, et le Port autonome de Cotonou joue un rôle central dans le transit des marchandises à destination du marché nigérian et des pays enclavés de la sous-région.

Les données économiques récentes illustrent la dynamique en cours : les exportations formelles du Bénin vers le Nigéria ont progressé de plus de 90 % en 2024, selon les chiffres communiqués par la présidence béninoise. La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), qui revendique plus de 14 000 emplois créés en 2025, suscite par ailleurs un intérêt croissant de la part d’investisseurs nigérians.

Intégration économique, énergie et sécurité maritime à l’ordre du jour

Les entretiens entre Wadagni et Tinubu porteront sur plusieurs axes. L’intégration économique et industrielle figure en tête de l’agenda, aux côtés de la coopération énergétique et de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, zone stratégique pour les deux États côtiers.

La situation régionale et l’avenir de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) constitueront également un sujet de discussion majeur. L’organisation sous-régionale traverse une période de turbulences depuis le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, trois pays qui ont formé l’Alliance des États du Sahel. Le Nigéria, première puissance économique et démographique du continent africain, joue un rôle central dans les efforts de préservation de la cohésion de la CEDEAO. Le choix du Nigéria comme première destination bilatérale du président Wadagni envoie un signal clair sur les priorités diplomatiques et économiques de la nouvelle présidence béninoise.