Publicité

On dénombre actuellement aux quatre coins de la planète plusieurs foyers de tensions et de conflits. La stabilité sécuritaire est un grand défi pour bon nombre de dirigeants à travers le monde. L’expansion du terrorisme occupe tous les esprits même si le crime organisé continue de causer assez de problèmes. The Global Organized Crime Index 2023, l’indice mondial de la criminalité organisée, a récemment livré un rapport sur le niveau de la criminalité dans 193 pays du monde.

En ce qui concerne l’Afrique, l’indice a mis en avant les efforts de pays qui ont obtenu de très bons résultats dans la lutte contre le crime organisé. Dans le classement des 10 pays qui présente le meilleur niveau de sécurité, Sao Tomé-et-Principe arrive en tête sur le continent. L’archipel a même réussi le tour de force de se placer à la deuxième position mondiale. Le reste du podium africain est complété par le Rwanda et les Seychelles.

Publicité

Sur quelles bases The Global Organized Crime Index a établi son classement ? Le principal paramètre qui a été pris en compte est la criminalité. Le rapport a détaillé les facteurs qui permettent à la criminalité de s’implanter dans la durée. The Global Organized Crime a notifié que le phénomène du crime organisé continue de se développer sur le plan international. Il ressort aussi que 83 % de la population mondiale réside dans des zones à forte criminalité.

Cependant, des efforts sont réalisés partout dans le monde pour améliorer la sécurité dans son ensemble. Les deux géants africains que sont l’Afrique du Sud et le Nigeria sont dans le peloton de tête des nations où la criminalité organisée est la plus élevée. Découvrez ci-dessous le top 10 des pays les plus sûrs en Afrique avec leur indice de criminalité et leur rang mondial :

Sao Tomé-et-Principe (Indice de sécurité : 1.70 ) (Rang mondial : 2e) Rwanda (Indice de sécurité : 3.60 ) (Rang mondial : 29e) Seychelles (Indice de sécurité : 3.90 ) (Rang mondial : 35e) Lesotho (Indice de sécurité : 3.92 ) (Rang mondial : 39e) Comores (Indice de sécurité : 3.92 ) (Rang mondial : 40e) Érythrée (Indice de sécurité : 3.97 ) (Rang mondial : 41e) Cap Vert (Indice de sécurité : 4.28) (Rang mondial : 52e) Namibie (Indice de sécurité : 4.30 ) (Rang mondial : 53e) Botswana (Indice de sécurité : 4.35 ) (Rang mondial : 54e) Île Maurice (Indice de sécurité : 4.37 ) (Rang mondial : 56e)

Ces pays ont mis en place un ensemble de mécanismes innovants pour améliorer considérablement le niveau de sécurité sur leur territoire. Leur expérience et leurs résultats pourront servir de boussole pour les autres nations du continent africain.