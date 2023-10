La deuxième édition du Festival Africain de l'Art Vestimentaire se tiendra du 6 au 8 octobre 2023 à Parakou à la Place Tabéra. Les 6, 7 et 8 octobre prochain seront exclusivement dédiés à la célébration et à la valorisation de l'Art Vestimentaire Africain en général et béninois en particulier à Parakou. La créativité et la culture africaine seront à l'honneur durant ces trois jours.

La deuxième édition du Festival Africain de l'Art Vestimentaire (FAAV) a été initiée dans l'objectif de lever encore une fois, un coin de voile sur la richesse de l'Afrique en matière de créativité, de diversité culturelle et de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une occasion inédite pour faire découvrir au monde entier, les talentueux créateurs, stylistes visionnaires, artistes du textile entre autres de l'Afrique.

Il importe de notifier qu'en Afrique et au Bénin en particulier, chaque tenue reflète une culture, une histoire et incarne une vision artistique unique. Ce festival constituera un coup de pousse énergique pour la carrière des entrepreneurs africains du secteur de la mode en dévoilant leur talent et en créant des connexions précieuses dans l'industrie de la mode et de l'artisanat. Ainsi, les entrepreneurs désireux sont invités à réserver leur stand avant le 03 octobre prochain.