Comme à l'accoutumée, la fête de la Gaani a rassemblé les fils et filles baatonu et boo à Nikki les 27, 28 et 29 septembre derniers. Animation de groupe traditionnel, défilé de mode, manifestations culturelles et sportives, diverses conférences et débats, animations d'orchestres modernes d'inspiration traditionnelle sont entre autres les activités qui ont meublé cette toute première Gaani sous la houlette de l’empereur Séro Torou Tuko Sari.

Le jeudi 28 septembre 2023, la Maison des Jeunes de Nikki a servi de cadre à la célébration de la Journée mondiale du Tourisme. Laquelle célébration a coïncidé avec les manifestations officielles de la Gaani 2023. C'était en présence du ministre du tourisme, de la culture et Arts, Jean-Michel Abimbola, Aurelie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, des autorités communales, préfectorales et des responsables des agences gouvernementales chargées du développement des patrimoines et de la promotion du tourisme.

Cette célébration a été marquée par une séance d'échanges avec les acteurs touristiques et investisseurs. Après avoir remercié le gouvernement à travers le ministère du tourisme pour le choix de Nikki pour abriter la Jmt 2023, le maire de Nikki, Roland Lafia a indiqué que le tourisme favorise l'éducation, et l'émancipation des jeunes et des femmes tout en stimulant le développement socioéconomique et culturel. Le ministre Babalola Jean-Michel Abimbola a expliqué que le gouvernement béninois met les bouchées doubles pour faire du Bénin une destination de référence en Afrique de l’Ouest, dans le respect de la préservation du patrimoine culturel et naturel afin de doubler d’ici à 2030, la contribution du tourisme au Produit intérieur brut(PIB) national et d'atteindre la barre des 2 millions de touristes par an d’ici 2030, à travers la mise en œuvre de plusieurs projets phares.