L'entrepreneur et philanthrope irlandais-américain Chuck Feeney est décédé à l'âge de 92 ans le 09 Octobre dernier, laissant derrière lui un héritage d'une générosité incommensurable. Sa vie et son engagement envers les causes humanitaires et éducatives ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. "C'est bien plus amusant de donner de son vivant que de donner quand on est mort", avait affirmé un jour M. Feeney.

Né en 1931 à Elizabeth, New Jersey, Chuck Feeney est issu d'une famille d'immigrants irlandais-américains. Ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de la famille, sa mère comme infirmière et son père comme souscripteur d'assurance. Cette expérience de la vie pendant la Grande Dépression a profondément influencé la perspective de Chuck Feeney sur la richesse et la philanthropie. Chuck Feeney a rapidement compris les mécanismes de l'entrepreneuriat, gagnant son argent en vendant des produits de luxe hors taxes aux voyageurs du monde entier.

Cependant, ce qui distingue Feeney des autres entrepreneurs, c'est sa décision de renoncer personnellement à l'opulence et de consacrer sa fortune à des causes humanitaires. Il a rejeté les pièges de la richesse et s'est tourné vers l'idée que la richesse n'est véritablement significative que lorsqu'elle est utilisée pour le bien de la société. En 1982, Chuck Feeney a fondé Atlantic Philanthropies, une fondation privée destinée à distribuer sa fortune à des causes dignes sur cinq continents. Ses principaux domaines d'intérêt étaient la santé, l'éducation, la réconciliation et les droits de l'homme.

Au cours des 15 premières années de sa mission philanthropique, Feeney a fait ses dons en secret, adoptant une approche discrète qui lui a valu le surnom de "James Bond de la philanthropie". En 1997, il a finalement révélé son identité, mais son engagement envers les causes qu'il soutenait est resté inébranlable. L'une des régions auxquelles Chuck Feeney a consacré une grande partie de sa philanthropie est l'île d'Irlande. Il avait un intérêt particulier à soutenir les universités des deux côtés de la frontière irlandaise, faisant don de centaines de millions de dollars américains pour promouvoir l'éducation et la réconciliation.

En 2012, il a été honoré par les universités de l'île d'Irlande en recevant un doctorat honorifique en droit au château de Dublin, reconnaissant ainsi sa contribution exceptionnelle à l'éducation et à la société. La fondation Atlantic Philanthropies, créée par Feeney, a laissé un impact durable sur le monde. Elle a donné plus de 8 milliards de dollars (6,5 milliards de livres sterling) à des causes à travers le monde, touchant des vies et transformant des communautés. Parmi ces dons, 570 millions de dollars (465 millions de livres sterling) ont été alloués à des causes en Irlande du Nord au cours de quatre décennies, contribuant à soutenir des projets essentiels dans la région.

En 2020, Chuck Feeney a pris la décision de dissoudre sa fondation, ayant accompli la majeure partie de sa mission philanthropique. Cependant, son héritage de générosité et de compassion continuera d'inspirer les générations futures. Sa vie est un exemple de la façon dont un individu déterminé peut changer le monde en utilisant sa richesse pour le bien commun. Le décès de Chuck Feeney est une perte pour le monde, mais son héritage perdurera à travers les milliers de vies qu'il a touchées et les nombreuses organisations qu'il a soutenues.