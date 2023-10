Le Ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement Durable (MCVT), José Tonato, dans un communiqué en date du 29 septembre 2023, a invité les populations à la prudence et la vigilance. « En ce mois de septembre 2023, les côtes du golfe de Guinée subissent un déferlement exceptionnel des vagues de l’Océan Atlantique occasionnant de nombreux dégâts », prévient le communiqué

C’est pour cela que les autorités béninoises en charge du cadre de vie tirent la sonnette d’alarme à ce sujet en mettant un accent particulier sur l’ampleur du phénomène. Selon elles, « des débordements d’eau de l’océan liés aux fortes amplitudes de variation du courant marin, qui envahissent les installations érigées sur nos plages et environs ». C’est pourquoi, le ministre convie les populations riveraines « à la prudence et à la vigilance et les exhorte à éviter toute activité à proximité des traits de côtes en ces temps de pics de houle et à respecter les consignes de sécurité données par les autorités techniques » .

Il a précisé qu’il s’agit d’un phénomène récurrent et saisonnier et qui peut s’observer encore sur quelques jours. Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement Durable n’a pas manqué de rassurer les populations que « toutes les dispositions sont prises pour assurer leur protection et les accompagner dans le renforcement de leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques vécus sur la zone côtière ».