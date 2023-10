Publicité

La Nigerian National Petroleum Corporation Limited (NNPC) a récemment attribué d'importants contrats de réhabilitation d'oléoducs à quatre compagnies pétrolières locales. Ces contrats, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, marquent une étape significative dans la revitalisation de l'infrastructure vieillissante des oléoducs du Nigeria. Ce projet ambitieux vise à améliorer l'efficacité et la fiabilité du réseau de pipelines du pays, qui est essentiel pour le transport du pétrole brut et des produits pétroliers.

Ce qui a particulièrement retenu l'attention dans cette affaire, ce n'est pas seulement l'ampleur des contrats, mais aussi l'implication d'éminents hommes d'affaires nigérians, dont Sayyu Dantata, le demi-frère de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Les quatre entreprises locales qui ont remporté ces contrats sont Macready Oil & Gas Service Company, dirigée par Olu Fagbemi ; Oilserv Limited, sous la direction d'Emeka Okwuosa ; AA Rano, dirigé par Auwalu Abdullahi Rano ; et MRS Oil Nigeria Plc, détenue principalement par Sayyu Dantata.

La décision de la NNPC de choisir ces entreprises fait partie d'une stratégie plus large visant à exploiter l'expertise et les ressources du secteur privé à travers le modèle de financement « construire, exploiter et transférer ». Cette approche vise à faciliter l'approvisionnement en brut des raffineries du pays et à rationaliser les processus d'évacuation des produits. Le réseau de pipelines ciblé par la réhabilitation est vaste, comprenant 4 315 kilomètres de pipelines multiproduits et 701 kilomètres de pipelines de pétrole brut.

Il relie de manière complexe 22 dépôts de carburant, les quatre raffineries du Nigeria et les jetées cruciales d'Atlas Cove et de Warri. Chacun des quatre lots de contrats attribués se concentre sur des tronçons spécifiques de ce réseau. Oilserv Limited, dirigé par Emeka Okwuosa, a remporté le LOT 1, qui englobe la réhabilitation de l'oléoduc de pétrole brut Bonny-Port Harcourt (54,8 kilomètres), du pipeline de produits Port Harcourt-Aba-Enugu (210 kilomètres), ainsi que des dépôts et installations clés.

Le LOT 2, comprenant l'oléoduc Escravos-Warri (60 kilomètres), l'oléoduc Warri-Bénin (90 kilomètres) et les dépôts associés, a été sécurisé par AA Rano, dirigé par Auwalu Abdullahi Rano. Macready Oil & Gas Service Company, sous la direction d'Olu Fagbemi, a été sélectionnée pour le LOT 3, qui englobe la réhabilitation de l'oléoduc Warri-Kaduna (604 kilomètres), de plusieurs pipelines de produits et de leurs dépôts respectifs.

Enfin, le LOT 4, composé du pipeline Atlas Cove-Mosimi/Satellite Products (72,8 kilomètres), du pipeline Mosimi-Ore Products (151,3 kilomètres) et de divers dépôts, a été remporté par MRS Oil Nigeria Plc, détenue principalement par Sayyu Dantata.