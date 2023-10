Publicité

La directrice départementale des enseignements maternel et primaire du Littoral a annoncé la fin de la dictée matinale dans les écoles primaires publiques et privées du département. Cette annonce intervient suite à la récente instauration de la dictée matinale pour les élèves des classes de CM1 et CM2. Dans une lettre datée du 16 octobre 2023, la directrice départementale, Mme Alphonsine Gansa, a expliqué sa décision de mettre fin à cette pédagogie. Une directive avait été émise le 19 septembre 2023 imposant la dictée matinale aux écoles primaires de la région, tous les jours à partir de 7h. Cependant, après réévaluation, elle a été annulée.

Cette annonce a été faite aux chefs de régions pédagogiques, aux conseillers pédagogiques ainsi qu’aux directeurs d'écoles. « Je viens par la présente rapporter la lettre N°454/DDEMP-LIT/S du 19/09/2023, portant instauration de la dictée matinale dans les écoles publiques et privées » a fait savoir la directrice départementale, Mme Alphonsine Gansa. Rappelons que la directrice département avait décidé d’instaurer la dictée matinale dans les écoles primaires du Littoral, dans les classes de CM1 et CM2. D’après elle, « bon nombre des écoliers éprouvent des difficultés en dictée ».

C’était logiquement donc dans cette dynamique, que cette pédagogie avait été instaurée dans les cours moyens première et deuxième année (CM1 et CM2) tous les jours ouvrables de la semaine, à partir de sept heures à compter de cette rentrée scolaire 2023-2024. Ceci, dans le but de renforcer le niveau de ses apprenants et d’intégrer un traitement systématique des erreurs qui prend appui sur les spécificités du système orthographique. C’était à travers une note officielle que la directrice départementale de l’Enseignement maternel et Primaire du littoral avait fait connaître sa décision aux divers acteurs du monde éducatif.