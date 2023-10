Publicité

Le Nigeria, souvent appelé le "Géant de l'Afrique", est sur la voie de renforcer sa position comme un acteur économique mondial majeur, comme le révèle un rapport récent de Goldman Sachs. Ce rapport, intitulé "The Path to 2075", précise que le Nigeria, avec son PIB actuel de $477 milliards, pourrait grimper dans le top 5 des économies mondiales d'ici 2075, se plaçant derrière des géants comme la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie. Les principaux moteurs de cette ascension seraient la croissance démographique rapide du pays, l'exploitation de ses ressources naturelles, son secteur technologique en plein essor, et son engagement envers le changement économique.

La nouvelle orientation en matière de politique minière, initiée par le Président Bola Ahmed Tinubu, constitue un tournant majeur pour l'économie nigériane. Au lieu d'exporter ses minéraux à l'état brut, le Nigeria envisage de les valoriser sur son territoire. Cette vision commence déjà à transformer le paysage industriel du pays. Par exemple, l'initiative de Ganfeng Lithium Industry Ltd, qui investit 250 millions de dollars dans une usine de traitement du lithium à Nasarawa, témoigne de l'intérêt croissant pour la transformation locale des minéraux. Cette politique minière renouvelée vise également à créer des opportunités d'emploi, en particulier pour la jeunesse nigériane, tout en limitant les pertes économiques et en renforçant l'expertise technologique du pays.

Publicité

Vers une industrialisation

En plus de ces mesures, de nombreuses entreprises nigérianes adaptent déjà leurs modèles économiques pour s'aligner sur cette nouvelle politique. Le message est clair : le Nigeria est sur la voie de l'industrialisation, cherchant à exploiter pleinement ses ressources. La Nigerian Mining Week à Abuja a été l'occasion de mettre en lumière ces nouvelles orientations, avec des discussions approfondies sur la façon dont les entreprises peuvent s'aligner sur cette vision transformative.

Pour appuyer cette transition, le gouvernement investit dans la modernisation de l'industrie minière, notamment à travers le Projet National Intégré d'Exploration Minérale (NIMEP) avec un budget de plus de N15 milliards sur sept ans. Ces investissements sont essentiels pour recueillir des données fiables, nécessaires à l'attraction des investissements et à la planification stratégique dans le secteur minier. Ils reflètent également l'engagement du gouvernement à soutenir cette transformation industrielle majeure.

Une position encourageante selon Goldman Sachs

Les prédictions de Goldman Sachs, alignées sur ces développements positifs, soulignent que le Nigeria est bien positionné pour jouer un rôle clé dans l'économie mondiale. La convergence des marchés émergents, la croissance démographique, et la diminution de l'inégalité globale, sont des thèmes majeurs identifiés dans le rapport qui vont probablement influencer la trajectoire économique du Nigeria. Le rapport note également que d'ici 2050, le Nigeria pourrait se hisser à la 14ème place parmi les économies mondiales, illustrant une ascension rapide sur la scène globale.

Le rapport de Goldman Sachs indique quatre tendances principales pour l'économie globale, notamment une croissance mondiale potentiellement plus lente, la stabilité des économies émergentes menée par l'Asie, une période d'exceptionnalisme américain qui pourrait ne pas se répéter, et une diminution des inégalités globales avec une augmentation des inégalités locales. Ce scénario met en avant la dynamique changeante de l'économie globale et les défis associés tels que la croissance durable, la gestion des inégalités et des enjeux environnementaux. Pour réaliser cette projection, il est recommandé que le Nigeria diversifie son économie, investisse dans l'infrastructure, et favorise l'innovation et les secteurs technologiques.

Publicité

En somme, le rapport de Goldman Sachs, couplé avec les récentes initiatives politiques et industrielles du Nigeria, brossent un tableau prometteur pour l'avenir économique du pays. Le Nigeria, avec ses ressources abondantes et une vision claire, s'oriente vers un avenir où il pourrait devenir un acteur clé dans la chaîne de valeur mondiale des minéraux et dans l'économie mondiale en général. La transition est bien en cours, et le potentiel est immense, reflétant une vision optimiste pour l'économie nigériane sur la scène internationale.