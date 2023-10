Publicité

L'entreprenariat est un monde imprévisible, où des idées brillantes et des entreprises naissent et disparaissent en un clin d'œil. Parmi les nombreuses personnalités qui ont émergé dans le secteur du capital-risque, Marc Andreessen se distingue en tant que cofondateur de la société Andreessen Horowitz, un géant dans le domaine de l'investissement en start-up. Récemment, il a partagé des réflexions intéressantes sur la persévérance et l'entêtement, en utilisant Elon Musk comme exemple vivant.

Au cours d'une interview avec ElevenLabs, Marc Andreessen a abordé la question de la réussite phénoménale de Tesla et SpaceX, deux entreprises dirigées par Elon Musk. Selon lui, ces entreprises auraient pu faire faillite à plusieurs reprises, si elles avaient été dirigées par d'autres fondateurs moins déterminés. L'entêtement et la volonté farouche de Musk de ne pas abandonner ont joué un rôle crucial dans leur succès.

Publicité

Tesla, tout d'abord, a connu des débuts difficiles dans l'industrie automobile. Les sceptiques étaient nombreux, et l'entreprise a dû surmonter de nombreux obstacles pour s'imposer. Andreessen rappelle que, selon toute logique, Tesla aurait dû échouer, mais grâce à la détermination d'Elon Musk, l'entreprise a survécu et est devenue un acteur majeur de l'industrie des véhicules électriques.

De même, SpaceX, la société spatiale de Musk, a également été confrontée à d'innombrables défis. Avant leur premier lancement réussi, l'entreprise a essuyé de nombreux échecs spectaculaires, y compris des explosions de fusées. Pourtant, malgré ces revers, Elon Musk a maintenu sa vision et sa détermination à réussir. Andreessen rappelle que peu de gens auraient investi dans une entreprise avec un historique de fusées en perdition, mais Musk a persévéré.

La leçon tirée de l'histoire d'Elon Musk, selon Marc Andreessen, est que la persévérance peut être une qualité précieuse dans le monde des affaires. Alors que de nombreux fondateurs de start-up sont encouragés à "échouer rapidement" et à passer à autre chose en cas de difficultés, Musk a montré qu'une détermination inébranlable peut faire la différence.