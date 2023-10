Elon Musk veut concurrencer deux géants du Web

Publicité

Au fil des années, les géants du web ont constamment évolué, s’adaptant aux nouvelles tendances, technologies et aux besoins changeants des utilisateurs. Des entreprises comme Google, Facebook ou Amazon ont commencé avec des offres de services relativement simples pour se transformer en conglomérats diversifiés touchant à presque tous les aspects de la vie numérique.

Ces mastodontes ont démontré une capacité impressionnante à innover, à intégrer de nouvelles fonctionnalités et à conquérir de nouveaux marchés. X, l’entreprise autrefois connue sous le nom de Twitter, illustre parfaitement cette dynamique. Sous la houlette d’Elon Musk, X s’est lancée dans une transformation radicale.

Vers une plateforme vidéo et professionnelle

Depuis son rachat de Twitter Inc., renommé depuis X, Elon Musk affiche des ambitions grandissantes. Lors d’une récente réunion rassemblant l’ensemble des collaborateurs de X, pour célébrer un an depuis l’acquisition par Musk, de nouvelles orientations stratégiques ont été dévoilées. Elon Musk a manifesté son désir de se mesurer à deux ténors du web : YouTube et LinkedIn. Cela, dans une quête de diversification des activités de X dans les domaines de la vidéo et du recrutement.

Le parcours d’Elon Musk avec X est jalonné de décisions inattendues. Après avoir acquis l’entreprise pour la somme colossale de 44 milliards de dollars, il a rapidement procédé à une refonte majeure, évinçant une grande partie de la direction et provoquant de nombreuses démissions.

Les abonnements pour renflouer les caisses

Musk, dans son approche, a repensé le produit en mettant en avant les abonnements premium et en changeant la notion de « vérification » des comptes. Il a également mis en place un système innovant de vérification des informations par la communauté, appelé « Community Notes« .

La stratégie d’abonnement semble encore en phase de croissance. Bien que le nombre d’abonnements ait augmenté considérablement, ils ne représentent toujours qu’une fraction minime de la base d’utilisateurs de X. De nouvelles cibles sont d’ores et déjà identifiées pour 2024, notamment les petites et moyennes entreprises, dans le but d’augmenter les revenus publicitaires.