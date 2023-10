Publicité

Une grande exposition d’art contemporain béninois va se dérouler du 15 décembre 2023 au 31 mars 2024 en Martinique à la Fondation Clément. Dans le cadre de cet événement intitulé "Révélation", 42 artistes béninois sont attendus. 42 artistes-peintres béninois vont s'envoler pour la Martinique dans le cadre de L’exposition "Révélation". Laquelle exposition est organisée en partenariat avec l’Agence de développement des arts et de la culture du Bénin (Adac).

Selon Jeune Afrique, Romuald Hazoumé, Kifouli Dossou, Dominique Zinkpé, Roméo Mivekannin, Meschac Gaba, Dimitri Fagbohoun et Didier Viodé figurent parmi les 42 artistes-peintres béninois invités. La mission de ces derniers va consister à exposer une centaine d’œuvres entre autres de sculptures, installations, vidéos et de dessins. L'objectif visé par une telle initiative est de « renforcer la volonté de rencontres artistiques entre les scènes caribéennes et africaines », a indiqué Jeune Afrique.

La présence du chef de l’Etat béninois Patrice Talon en Martinique pour cet événement est également possible. Le gouvernement béninois est engagé à hisser le Bénin au premier rang en matière d'art, de culture et de tourisme. Lequel engagement se remarque par ses multiples efforts fournis pour la promotion de ces secteurs dont l'inscription des Koutammakou béninois (habitat traditionnel de l'Atacora dans le septentrion), sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO lors du 45ème session de l'UNESCO qui s'est tenue en septembre dernier, au royaume d'Arabie saoudite.