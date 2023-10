L'idée de pouvoir interagir avec des êtres chers disparus à travers la technologie continue de fasciner et d'intriguer. Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, a récemment abordé cette possibilité, en évoquant le rôle que pourrait jouer le métavers, un espace virtuel alimenté par des avatars et la réalité augmentée. Lors d'une interview avec le podcasteur Lex Fridman, Zuckerberg a exposé cette vision futuriste, tout en soulignant la complexité éthique et psychologique de la démarche.

Dans un monde où les avatars ultraréalistes développés par Meta peuvent désormais dialoguer et reproduire à la perfection le comportement humain, l'idée de « faire revivre » des êtres disparus ne semble plus relever de la science-fiction. « Si quelqu'un est en deuil, pouvoir revivre certains souvenirs avec la personne disparue pourrait être bénéfique », a déclaré Zuckerberg. Cependant, il a également exprimé des préoccupations quant à l'équilibre nécessaire pour garantir que cette expérience n'ait pas d'impact négatif sur la santé mentale des utilisateurs.

Des projets similaires en occident et en Chine

Cette idée n'est pas nouvelle. StoryFile, une start-up britannique, a déjà permis à des proches endeuillés de discuter avec un hologramme d'une défunte nommée Marina Smith lors de ses funérailles. Basé sur une « expérience vidéo conversationnelle et holographique », l'hologramme de Marina a été capable de répondre aux questions grâce à une combinaison de vidéos enregistrées de son vivant et de l'intelligence artificielle. L'IA est ainsi utilisée pour offrir une forme de témoignage post-mortem.

À l'autre bout du monde, en Chine, l'IA est déjà employée pour recréer le souvenir de personnes décédées. Des plateformes, propulsées par des versions du modèle GPT, permettent de « ressusciter » des êtres chers. Par exemple, un blogueur de Shanghai a formé un chatbot pour imiter sa grand-mère décédée, offrant une forme de consolation numérique.

Bien que Zuckerberg admette ne pas être un expert en la matière, il reconnaît la nécessité d'approfondir la compréhension des implications d'une telle technologie. L'intelligence artificielle, malgré ses avancées spectaculaires, demeure un domaine plein de mystère, d'éthique et de débats. Alors que certains voient dans ces avancées une manière réconfortante de garder un lien avec leurs proches disparus, d'autres s'inquiètent des répercussions psychologiques potentielles. Une chose est sûre, la frontière entre le réel et le virtuel n'a jamais été aussi ténue.