Depuis sa prise de fonction à la tête de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a engagé une série de réformes audacieuses visant à revitaliser et moderniser le football camerounais. Convaincu de l'importance de structurer le football dès la base, l'ancien international a mis l'accent sur la formation des jeunes talents, avec l'inauguration de plusieurs académies à travers le pays. Il a également insisté sur la professionnalisation de la ligue locale pour attirer davantage d'investisseurs et améliorer la compétitivité.

Eto'o ne néglige pas les binationaux

Eto'o, grâce à sa riche expérience internationale, a aussi cherché à renforcer les liens entre la diaspora footballistique camerounaise et la fédération, dans le but de capitaliser sur les compétences et l'expertise disponibles à l'étranger. Ces réformes, combinées à d'autres initiatives visant la gouvernance et la transparence, témoignent de la vision d'Eto'o pour un football camerounais renouvelé et prospère.

Au coeur d'une période tumultueuse de sa carrière, Hugo Ekitike, talent émergent du football français, se retrouve au centre d'une bataille internationale pour ses services. Malgré son immense potentiel, illustré par ses 10 buts en 24 matchs avec Reims en 2021/2022, Ekitike est actuellement dans une situation délicate avec le PSG. En effet, l'attaquant a été écarté des terrains depuis le mercato estival, une absence remarquée lors d'un récent événement au Zénith de la Villette, où il a été aperçu éloigné de ses coéquipiers du PSG.

Si son avenir en club est incertain, son futur au niveau international est tout aussi intrigant. Samuel Eto'o, la légende du football devenu président de la FECAFOOT, a manifesté un vif intérêt pour attirer Ekitike dans les rangs des Lions Indomptables du Cameroun selon la presse française. Une telle démarche soulève des questions, surtout lorsque l'on considère que le Cameroun n'est pas la seule équipe nationale à courtiser le jeune joueur. La France, grâce à l'intervention de Thierry Henry, le sélectionneur des Espoirs, reste également dans la course.

Profiter des tensions

Les tensions entre Ekitike et le PSG ont été exacerbées lors du dernier mercato estival. Alors que la direction du club souhaitait le transférer à Francfort, le joueur est finalement resté à Paris. Ce refus a entraîné des frictions, le PSG estimant qu'Ekitike n'a pas pleinement collaboré pour faciliter le transfert. De son côté, l'entourage du joueur évoque le refus du PSG d'accepter d'autres offres, notamment celle de Crystal Palace.

Pourtant, malgré ces déboires, l'avenir sportif d'Ekitike ne semble pas compromis. Ses performances passées ont suscité l'intérêt de grands clubs à travers l'Europe, y compris en Premier League, Serie A, et Bundesliga. L'attention et le soutien dont il bénéficie de la part de personnalités footballistiques telles qu'Henry et Eto'o attestent de son potentiel indéniable.

Pour finir, la situation d'Ekitike rappelle le dilemme des joueurs binationaux, tiraillés entre deux nations désireuses de s'attacher leurs services. Avec des antécédents comme celui d'Amine Gouiri, qui a choisi de jouer pour l'Algérie après avoir représenté la France dans les catégories de jeunes, le choix d'Ekitike sera observé avec attention. Alors que le Cameroun multiplie les approches, la France devra redoubler d'efforts pour retenir cette future star.