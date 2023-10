Publicité

Face à l'intensification du conflit israélo-arabe, la France prend des mesures strictes pour maintenir la sécurité publique. Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, a émis une directive claire interdisant toutes les manifestations en faveur de la Palestine sur le territoire national. Cet ordre, relayé par un télégramme aux préfets, stipule non seulement la non-délivrance d'autorisation pour de tels rassemblements, mais aussi l'arrestation des participants, des fauteurs de troubles et des organisateurs. La raison évoquée par le ministre est la possible perturbation de l'ordre public que ces manifestations pourraient engendrer.

L'arrière-plan de cette décision réside dans une recrudescence préoccupante d'actes antisémites depuis le début des hostilités au Moyen-Orient. M. Darmanin a souligné que, depuis le 7 octobre, la France a été témoin de plus de 100 incidents d'antisémitisme et de plus de 2.000 incitations à la haine en ligne. Ces événements ont mené à l'arrestation de 24 individus. Certains d'entre eux ont été appréhendés près de lieux de culte et d'établissements éducatifs juifs, portant des armes blanches.

Publicité

Devant la menace potentielle pour la communauté juive, le gouvernement a pris des mesures proactives pour garantir leur sécurité. Plus de 500 lieux, incluant des synagogues, des établissements éducatifs juifs et des centres communautaires, voient désormais leur sécurité renforcée. En soutien à cette initiative, près de 10.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés.

Le contexte de ces événements en France est lié à une grave détérioration de la situation au Moyen-Orient. Le 7 octobre, le mouvement palestinien Hamas a lancé une offensive armée depuis la bande de Gaza vers Israël. Cette attaque est, selon le Hamas, une riposte aux actions des autorités israéliennes à la mosquée Al-Aqsa. En réponse, Israël a intensifié ses frappes militaires, non seulement à Gaza, mais aussi au Liban et en Syrie. Le bilan humain est lourd des deux côtés, avec des milliers de morts et de blessés tant palestiniens qu'israéliens.