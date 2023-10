Haut dignitaire de vodoun de Savi au Bénin : Hounnongan Sènami désigné pour un mandat illimité

Par Frédéric Dossou

Le bureau nouvellement constitué compte 17 membres, et ce qui le distingue est la particularité de son mandat : il est illimité. À sa tête se trouve le Haut dignitaire Soussia Jean Dansou, plus connu sous le nom de Hounnongan Sènami. La cérémonie d'investiture a été présidée par le Hounnongan Hounguê Amèyonkpon Kpliguidi Belmondo, président départemental, et s'est déroulée en présence de nombreux Hauts dignitaires de Vodoun, dont le Président national Sossa Guèdèhounguè Agassagomandawo, Daagbo Hounnon Tomadjrèhoukpon, le Président communal Amanmanbou Anani Pointinini, la Reine Sohouéto, ainsi que les représentants de Hounnongan Bèhunbéza et le président départemental du Mono.