Publicité

Le feu continue de dicter sa loi au Bénin. Après le cas d'incendie dont le bilan en perte de vies humaines est lourd, un nouvel incendie est survenu hier dans le département de l'Ouémé. Selon nos recoupements d'informations, la commune d'Akpro-Missérété a été frappé par un incendie à cause de l'essence frelatée.

Dans l'après-midi de ce mardi 17 Octobre 2023, un incendie a frappé la commune d’Akpro-Missérété à hauteur de Gomé-Sota. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. Selon les premières informations, l'incendie a été causé par l'essence de contrebande communément appelée "kpayo". Pas de perte en vie humaine.

Publicité

D’après les informations rapportées par Bip radio, l’incendie serait déclaré après l'éclatement d’un pneu d'un minibus chargé de bidons d’essence. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé dans le ravin. Le feu déclenché, s'est propagé et a ravagé plusieurs boutiques situées dans les environs. D’après le média, le conducteur du bus et son apprenti ont pris la fuite. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés.