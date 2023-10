Publicité

SpaceX, la société d'Elon Musk, continue d'étendre son projet Starlink, une constellation de satellites en orbite terrestre basse visant à fournir un accès Internet à haut débit dans le monde entier. Récemment, la société a annoncé une nouvelle initiative appelée "Starlink Direct to Cell", qui cible les utilisateurs de téléphones LTE à travers le monde. L'objectif de ce nouveau projet est de permettre aux smartphones de se connecter directement au réseau de satellites Starlink, offrant ainsi des services de messagerie, d'appels vocaux et de données mobiles.

Pour mener à bien cette initiative, SpaceX a établi un partenariat avec T-Mobile, un opérateur américain, pour entamer des tests et développer la technologie nécessaire. La page web récemment dévoilée par Starlink indique que les premières capacités de messagerie par satellite devraient être disponibles dès 2024, tandis que les appels vocaux et la réception de données mobiles ne seront déployés qu'en 2025. Cette étape progressive vise à garantir un déploiement en douceur du service.

Une caractéristique importante de Starlink Direct to Cell est que les utilisateurs pourront profiter de ce service sans avoir besoin de matériel, de micrologiciel ou d'applications spéciales supplémentaires. Concrètement, le système fonctionnera avec "les téléphones LTE existants partout où l'on peut voir le ciel". Les satellites Starlink, équipés d'un "modem eNodeB avancé", agiront comme des tours de téléphonie cellulaire dans l'espace, permettant ainsi une intégration du réseau similaire à celle d'un partenaire d'itinérance standard.

Lorsqu'il s'agit du lancement des satellites nécessaires à ce projet, SpaceX prévoit d'utiliser sa fusée Falcon 9, avant de passer ultérieurement à Starship, un projet encore en attente d'approbation par les autorités américaines pour son prochain lancement. Une fois en orbite, ces satellites établiront des connexions immédiates grâce à des liaisons laser avec la constellation Starlink, garantissant ainsi une connectivité mondiale.

