Une tragédie déchirante a récemment secoué le monde du football, plongeant la communauté israélienne du sport dans le deuil. Dans une matinée ensoleillée de samedi, alors qu'il célébrait son 43e anniversaire, un ancien footballeur israélien bien connu a été brutalement tué lors d'une violente confrontation dans le sud d'Israël. Lior Assulin, ce nom résonne dans le monde du football israélien, et il l'a fait avec brio.

Avec 88 buts en championnat à son actif, lors de ses 284 apparitions sur le terrain, ce centre-avant était un véritable virtuose du ballon rond. Son talent incontestable et sa dévotion envers le sport lui ont valu le respect et l'admiration des supporters et de ses pairs. Mais son moment le plus mémorable remonte à 2004, lorsque sous sa direction, l'équipe de Bnei Sakhnin FC a décroché la victoire en Coupe d'Israël, devenant ainsi la première équipe arabe à remporter ce prestigieux trophée. Pourtant, derrière les feux de la rampe et les applaudissements du stade, la vie de Lior Assulin en dehors du football était entachée de controverses.

Après avoir finalement rangé ses crampons en 2017, il a été arrêté par les autorités pour une présumée infraction. Il a ensuite été condamné à 19 mois de prison, avant d'être libéré en août 2022 pour avoir respecté les clauses de bonne conduite. Son ancien entraîneur à Bnei Sakhnin, Eyal Lachmen, l'a décrit comme un homme au grand cœur. Dans un communiqué publié après sa tragique disparition, il a déclaré que, selon 'Marca', "Assulin était un homme au cœur d'or, c'était sa caractéristique la plus remarquable. On disait toujours que sa qualité la plus notoire était de donner, mais j'ai vu que sa qualité la plus marquante était de donner son âme à ses amis".

En dehors de son ancien entraîneur, de nombreux fans et amis ont également exprimé leur chagrin et rendu hommage à Assulin. La disparition tragique de Lior Assulin laisse un vide dans le monde du football israélien. Sa carrière sur le terrain et ses qualités humaines resteront gravées dans les mémoires de ceux qui l'ont connu et admiré.