Les mastodontes de la Tech se livrent actuellement une concurrence sans merci pour proposer au grand public des innovations aussi incroyables les unes que les autres. Les GAFAM (Google, Amazon, Meta, Apple, Alphabet (Google)). Dans le domaine de la technologie, les GAFAM sont des références absolues. Actuellement, ils investissent d’importantes sommes dans le développement de l’intelligence artificielle et des supercalculateurs. Ces entreprises ont déjà commencé à proposer des applications révolutionnaires aux consommateurs.

Parmi les GAFAM, il y en a une en particulier qui réalisent des investissements faramineux dans le secteur de la recherche et développement (R&D). Il s’agit d’Amazon, l’entreprise fondée par Jeff Bezos. D’après des sources concordantes, Amazon a investi pas moins de 73,2 milliards de dollars d’investissement en R&D. Sur cette période, la firme technologique a battu à plat de couture des entreprises comme Meta ou encore Tesla qui appartiennent respectivement à Mark Zuckerberg et Elon Musk. D’autres firmes comme Microsoft, Alphabet, Apple, NVIDIA investissent aussi dans la recherche et développement, mais rien à voir avec l’entreprise de Jeff Bezos.

Les concurrents de ce dernier sont conscients de la situation raison pour laquelle, ils ont chacun améliorer leur stratégie d’investissements. En 2022, Alphabet a investi 39,5 milliards de dollars, Meta 35,3 milliards, Apple 27,7 milliards et Microsoft 26,6 milliards. Avec la nouvelle donne et les prévisions sur l’intelligence artificielle, il est plus que certain que ces différents montants vont connaître une forte hausse dans les mois à venir. Dans le domaine de la technologie, les choses vont très vite et les GAFAM en sont pleinement conscients. Les géants de la Tech participent grandement à la construction du monde de demain.

Amazon a commencé à mettre en avant des véhicules autonomes pour les livraisons. Meta est entrain de recruter certains des plus grands spécialistes de l’IA pour élaborer des applications uniques en leur genre. Elon Musk et Microsoft en font également de même. L’avenir s’annonce palpitant avec les géants de la Tech qui n’ont pas fini de nous réserver des surprises. Vu les applications qu’elles s’apprêtent à mettre sur le marché, ces entreprises investissent aussi dans des projets pour se constituer un stock suffisant en métaux critiques.

Les géants de la Tech sont désormais présents dans le paysage minier notamment sur le continent africain. Les métaux critiques communément appelés terres rares sont indispensables dans l’élaboration de la technologie de demain. Le cobalt, le cuivre, le lithium, le niobium sont présentement très recherchés et diverses sociétés à travers le monde mobilisent de grands moyens pour exploiter des filons aux quatre coins du monde.