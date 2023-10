Publicité

Les Guépards du Bénin ont affronté le samedi 14 octobre 2023 à Casablanca au Maroc, les Leone Stars de la Sierra Leone dans le cadre des matches de la journée Fifa du mois d’octobre. Au terme de la rencontre, les Béninois et les Sierra Léonais se sont séparés sur le score de 1 but partout. Le but béninois a été marqué par Cédric Hountondji. Après le match contre la Sierra Leone, les poulains de Gernot Rohr croiseront le 17 octobre 2023 les crampons avec Madagascar.

Il faut signaler que la sélection nationale du Bénin se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la Fifa qui démarrent en novembre prochain. Les Béninois affronteront pour les 1ère et 2ème journées respectivement l’Afrique du Sud et le Lesotho. Il faut signaler que le Bénin est logé pour ces éliminatoires, dans le groupe C en compagnie du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Rwanda et du Lesotho. Un groupe difficile dans lequel on retrouve deux anciens mondialistes notamment le Nigeria et l’Afrique du Sud qui ont déjà plusieurs fois goûté à cette compétition.

