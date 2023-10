Publicité

La Chine, deuxième puissance mondiale participe activement à la construction du monde de demain. L’empire du Milieu est pionnière dans plusieurs domaines stratégiques notamment celui des technologies de pointe. Présentement, Pékin est une référence absolue dans le secteur des voitures électriques, de l’aéronautique, de l’imagerie 3D etc. Ces domaines nécessitent l’utilisation de métaux critiques communément appelés "terres rares". Le Lithium, le Cuivre et le Cobalt font partie de ces métaux critiques qui font l’objet d’une intense convoitise.

La Chine est un important consommateur de "terres rares" et elle déploie d’importants moyens pour aller exploiter des gisements aux quatre coins du monde. Cependant, la deuxième puissance économique mondiale vient de faire une découverte qui pourrait établir une nouvelle donne. En effet, le South China Morning Post a révélé qu’une équipe de scientifique chinois a localisé un nouveau type de minerai contenant d’importantes quantités de Niobium. Le Niobium est classé dans la catégorie des métaux critiques.

Publicité

Cependant, on ne le retrouve pas dans toutes les zones de la planète. Selon les avis des experts, le Niobium est plus avantageux que le Lithium dans le processus de construction des batteries électriques. Le Niobium est le composé principal des aimants superconducteurs qui sont utilisés dans les accélérateurs de particules, les dispositifs d’imagerie par résonance magnétique (IRM), les équipements de résonance magnétique nucléaire (RMN) et autres technologiques avancées. À cause de ses caractéristiques spécifiques, ce matériau est largement utilisé dans l’industrie aérospatiale.

Les chercheurs chinois ont donc fait une découverte époustouflante. Le minerai qu’ils ont découvert a été baptisé Niobobaotite. En plus de contenir du Niobium, il est composé de Baryum, de Titane, de Fer et de Chlorure. Ce gisement exceptionnel a été découvert à Bayan Obo, dans la région de la Mongolie intérieure. Selon les chercheurs chinois, le Niobobaotite a reçu un numéro d’approbation officiel du comité de classification de l’Association minéralogique internationale.

Alors qu’elle tendait à dominer les débats au sein du marché des véhicules électriques, la récente découverte de ce gisement de Niobium va définitivement faire basculer la Chine dans une autre dimension. Avant, cette découverte, Pékin exportait 95% de ses besoins en Niobium depuis le Brésil. Le pays d’Amérique du Sud est le principal exportateur mondial du métal critique. Avec le gisement de Bayan Obo, Pékin sera en mesure d’entrevoir de nouvelles perspectives en assurant sa propre production. Cela devrait décupler ses ambitions sur le marché des voitures électriques. L’empire du Milieu vient sans conteste de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.