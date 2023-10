Publicité

Le classement Forbes est largement reconnu comme l'une des références les plus fiables en matière d'évaluation de la richesse et du succès dans divers domaines. Au-delà de son célèbre classement des milliardaires, qui énumère les individus les plus riches du monde, Forbes offre une pléthore d'autres listes qui évaluent les performances des entreprises, des célébrités, des sportifs, et bien plus encore. Que ce soit le classement des entreprises les plus innovantes, des jeunes de moins de 30 ans les plus influents (Forbes 30 Under 30) ou même des meilleurs employeurs du monde, Forbes a établi une norme en matière de reconnaissance et de célébration du succès.

Ces listes sont non seulement des baromètres de réussite dans leurs domaines respectifs, mais elles influencent également les décisions d'investissement, les orientations de carrière et les perceptions du public sur les tendances et les leaders du marché mondial.

Les grosses fortunes du football

Le monde du football a vu d'énormes bouleversements financiers en 2023. Les clubs saoudiens, alimentés par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, ont injecté des sommes faramineuses pour attirer des talents mondiaux. À l'autre bout du monde, la Major League Soccer a également fait des vagues en signant l'Argentin Lionel Messi, modifiant ainsi la dynamique financière du classement Forbes des joueurs de football les mieux payés.

Le grand départ vers l’Arabie saoudite a été initié par Cristiano Ronaldo. Après une rupture tumultueuse avec Manchester United, Ronaldo a choisi Al Nassr en Arabie saoudite. Son contrat lucratif, combiné à ses partenariats tels que Nike et Jacob & Co, l'a propulsé à la première place avec des revenus totaux prévus de 260 millions de dollars. Cependant, Ronaldo n'est pas le seul à avoir été attiré par la riche ligue saoudienne. Neymar, par exemple, a été comblé d'avantages par son nouveau club, Al Hilal, allant d'une flotte de voitures de luxe à l’accès à un jet privé, le tout en plus de son salaire astronomique.

Des superstars qui raflent tout

L'Arabie saoudite n'est cependant pas le seul point chaud. La Major League Soccer a également fait une incursion dans la liste avec la signature de Messi par l'Inter Miami. Cette acquisition a été renforcée par des offres attractives, notamment une part des revenus des partenaires de la ligue et une possible participation dans le club. Messi, fort de sa victoire à la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine et de ses divers revenus, se place en deuxième position avec 135 millions de dollars.

Alors que les joueurs de renommée mondiale comme Messi, Ronaldo et Neymar dominent les titres, d'autres figures majeures du football, dont certaines d'Afrique, figurent également dans le classement. Karim Benzema, à Al Ittihad, et Sadio Mané, à Al Nassr, représentent l'Afrique avec des revenus de 106 millions et 52 millions de dollars respectivement. Ils côtoient des noms comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Mohamed Salah.

Mais derrière ces chiffres impressionnants, des inquiétudes persistent. L’exemple de la Chinese Super League, qui après avoir dépensé massivement pour des stars, a vu son rêve s'effondrer, sert d’avertissement. De plus, des problèmes juridiques ont surgi en Arabie saoudite, où des joueurs ont déposé des plaintes pour rupture abusive de contrats ou non-paiement de salaires. Ces turbulences ont même conduit la FIFPro à déconseiller aux joueurs de rejoindre les clubs saoudiens.

Le paysage financier du football mondial est en constante évolution. Les grandes ligues européennes, avec les restrictions du fair-play financier, peuvent se retrouver dans une position délicate face à la puissance financière d'entités comme l’Arabie saoudite. La question demeure: cette tendance va-t-elle perdurer ou verra-t-on un rééquilibrage dans les années à venir? Seul le temps nous le dira.

