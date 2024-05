Le Fmi fait le point de son partenariat avec le Bénin

Le président Patrice Talon a reçu en audience, ce mercredi 8 mai, une équipe du Fonds Monétaire International (Fmi). Au cours des échanges qui ont eu lieu au Palais de la Marina, il a notamment été question de faire le point du partenariat entre le Bénin et l’Institution de Bretton Woods. La délégation conduite par Constant Lonkeng séjournait au Bénin depuis le 25 avril dans le cadre des discussions portant sur la quatrième revue du programme du Bénin que le FMI appuie au titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilite Elargie de Crédit (FEC).

A l’issue de cette audience avec le président Patrice Talon, Constant Lonkeng a confié tout le bien qu’il pense des réformes dans lesquelles le Bénin s’est lancé depuis quelques années et dont les fruits ont commencé à être perceptibles. Il fait notamment remarquer que l’actuel homme fort de la Marina a, à cœur, la préparation de la jeunesse béninoise pour des emplois du futur. Ce fut également le moment pour lui d’annoncer que le Fonds Monétaire International est disposé à continuer à accompagner le Bénin dans son élan de réformes. On retiendra par ailleurs de son intervention que, le Bénin a une exécution budgétaire exemplaire.

Pour lui, l’économie du Bénin est en pleine forme. Ceci lui permet de faire face aux différentes crises qui viennent. « Quand on a vu le Bénin aller sur les marchés, on avait espoir que ça va se généraliser, mais fort malheureusement, il n’y a que trois (03) pays, à date, qui ont pu accéder aux marchés internationaux. La signature du Bénin se reflète à l’international et permet au gouvernement d’aller chercher des sources de financement. À terme, la clé de voûte du Programme d’Action du Gouvernement, c’est de mobiliser les ressources intérieures. Comment s’assurer que les recettes fiscales sont d’ampleur parce que c’est la source ultime du financement du budget de l’état », a insisté Constant Lonkeng.