Ce géant pétrolier arabe enregistre une grosse perte début 2024

Au début de l’année 2024, le géant pétrolier saoudien, Saudi Aramco, a enregistré une chute significative de ses profits. Cette baisse, marquée par un recul de 14,5% de son bénéfice net par rapport à la même période en 2023, suscite des interrogations quant à la santé financière de l’entreprise. Alors que la demande mondiale de pétrole reste instable, les décisions stratégiques prises par l’Arabie saoudite et l’OPEP+ semblent impacter sévèrement les performances de ce mastodonte de l’industrie.

L’une des principales raisons avancées pour expliquer ce résultat mitigé est la politique de réduction de la production de pétrole initiée par l’Arabie saoudite et soutenue par l’OPEP+. Cette stratégie, mise en œuvre depuis octobre 2022, vise à stabiliser les prix du pétrole en réduisant l’offre sur le marché mondial. Bien que cette initiative ait eu un impact positif sur les prix du pétrole, elle a également entraîné une diminution des revenus pour Saudi Aramco, en raison de la réduction du volume de pétrole brut vendu.

Publicité

En tant que premier exportateur mondial de brut, l’Arabie saoudite a abaissé sa production à environ neuf millions de barils par jour, bien en dessous de sa capacité maximale de 12 millions de barils par jour. Ces restrictions de production, associées aux réductions successives décidées lors des réunions de l’OPEP+, ont eu un impact direct sur les résultats financiers de Saudi Aramco.

La situation économique de l’Arabie saoudite elle-même est également un facteur déterminant dans les défis auxquels Saudi Aramco est confronté. Le pays, dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance vis-à-vis des revenus pétroliers grâce à son programme de réformes, connu sous le nom de Vision 2030. Cependant, les dépenses élevées engagées pour mettre en œuvre ces réformes ont contribué à des déficits budgétaires persistants, aggravés par la baisse des revenus pétroliers.

Cette conjoncture économique difficile se reflète également dans les chiffres, avec une baisse de 1,8% du PIB saoudien au premier trimestre 2024 par rapport à l’année précédente, principalement attribuable à une diminution de 10,6% des activités pétrolières. Cette tendance souligne les défis structurels auxquels le pays est confronté dans sa transition vers une économie post-pétrolière.

Face à cette situation, Saudi Aramco explore des stratégies pour atténuer l’impact financier de la réduction de la production. En décembre 2019, l’entreprise a réalisé la plus grande introduction en bourse au monde en vendant 1,7% de ses actions sur le marché boursier saoudien, générant ainsi des fonds importants à court terme. De plus, l’Arabie saoudite a récemment transféré une partie des actions d’Aramco au fonds d’investissement public (PIF), dans le cadre de ses efforts pour diversifier ses investissements et stimuler sa croissance économique. Ce géant pétrolier n’est pas le seul a enregistré des pertes. Le mastodonte britannique a par exemple enregistré une forte chute également.