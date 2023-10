Publicité

La Chine et les USA se livrent une bataille féroce sur le plan économique depuis quelques années maintenant. Les deux superpuissances mondiales déploient d’énormes moyens pour obtenir le leadership dans divers domaines. Actuellement, Pékin et Washington sont les maîtres incontestés des supercalculateurs qui interviennent dans la mise en valeur des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle. En plus des États-Unis et de la Chine, des pays comme l’Inde, Taiwan ou encore Singapour développent de puissants supercalculateurs.

La Russie, qui a longtemps dépendu de la Chine et surtout des USA pour s’approvisionner en circuits intégrés (indispensables à la fabrication des supercalculateurs) a lancé une initiative pour devenir autonome. Avec la guerre commerciale sino-américaine, le marché mondial des puces électroniques a connu des bouleversements. Washington a imposé de nombreuses sanctions à son rival et cette situation a quelque peu déréglé le circuit de distribution des puces intégrées. Pour rappel, la Chine dépendait aussi des USA pour avoir des composants afin de fabriquer ses propres circuits.

Pourtant, il était beaucoup plus facile pour la Russie d’obtenir des puces avec Pékin qu’avec Washington. Suite au déclenchement de la guerre avec l’Ukraine, Moscou s’est retrouvé dans une position inconfortable vis-à-vis des Américains. La Russie a également pour ambition de devenir une référence dans le secteur des semi-conducteurs. Pour cela, les autorités russes ont décidé de lancer une initiative pour permettre la fabrication des puces. Ce sont les puces de type GPU NVIDIA H10 qui sont très recherchées et la Russie veut se donner les moyens de les fabriquer.

Le pays prévoit ainsi d’installer environ dix superordinateurs équipés de GPU NVIDIA H100 d’ici à 2030. Il faut savoir que c’est l’entreprise américaine NVIDIA qui fournit les puces A100 et H100. Les autorités américaines avaient sommé NVIDIA de ne plus vendre des composants à la Chine et à la Russie. Selon des sources concordantes, Vladimir Poutine en personne a donné des instructions claires afin que son pays devienne autosuffisant dans le secteur des semi-conducteurs. Une somme de partenariat sera développée avec des pays cibles pour atteindre l’objectif ultime.

La Russie s’apprête donc à faire une entrée remarquée sur le marché mondial des puces. Le pays possède un retard par rapport aux USA et à la Chine. Cependant, les premières autorités ont déployé des stratégies audacieuses pour permettre à la Russie de devenir un acteur déterminant du secteur des semi-conducteurs. Dans le monde de demain, les supercalculateurs vont occuper une grande place dans notre quotidien. On les voit déjà à l’œuvre avec l’Intelligence artificielle. Ils sont entendus dans le secteur de la santé, de la finance, de l’aéronautique, de l’agriculture.