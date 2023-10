Le Bénin obtient des dizaines de milliards de l’Allemagne pour des projets

Publicité

La visite officielle de la délégation ministérielle béninoise en Allemagne s’est terminée sur une bonne note. En effet, le lundi 30 octobre 2023, à Berlin en Allemagne, s’est tenue la 22ᵉ session des négociations intergouvernementales entre le Bénin et l’Allemagne. Au cours des discussions, les deux parties ont convenu des niveaux d’engagement financier par domaine d’intervention, ainsi que des actions à entreprendre pour la réalisation effective des projets et programmes prévus. Ces niveaux d’engagement se déclinent en plusieurs volets.

Des projets de développement couvrant divers secteurs

Sur la période 2023-2025, un budget global d’environ 62 millions d’euros, soit environ 41 milliards de francs CFA, sera alloué à la concrétisation de projets de développement couvrant divers secteurs tels que la biodiversité et les énergies renouvelables, la décentralisation l’eau et l’assainissement, la bonne gouvernance, la formation technique et professionnelle. Deux conventions de dons ont également été signées lors de cette réunion. La première, d’une valeur de 20 millions d’euros, financera la construction de deux lycées techniques agricoles à Natitingou et à Cobly.

La seconde, d’un montant de 10 millions d’euros, sera dédiée à la Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA) pour la gestion du Parc National de la Pendjari et du Parc W-Bénin. Notons que la délégation béninoise a été dirigée par Romuald WADAGNI, Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances et de la Coopération et comprenait Raphaël AKOTEGNON, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, et Corinne BRUNET, Ambassadeur du Bénin à Paris. Au début des travaux, le Ministre d’État Romuald WADAGNI et Niels ANNEN, Secrétaire d’État parlementaire au Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité exceptionnelle des relations de coopération et d’amitié entre les deux pays. L’occasion était aussi pour eux de réaffirmer leur engagement à poursuivre cette collaboration qui profite aux deux pays.