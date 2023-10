En se déclarant prêt à prendre la tête du plus grand parti de l'opposition béninoise, c'est un coup de projecteur, un retour fracassant que s'est offert l'ancien président de la République Boni Yayi. Une très mauvaise nouvelle pour l'actuel locataire de la Marina Patrice Talon. Il était jusque-là, une sorte de statue du Commandeur (grade honorifique) au sein du plus grand parti de l'opposition béninoise. Le voici revenu au devant de la scène politique avec fracas, levant l'étendard du parti qu'il a créé lui-même en toute discrétion, Les Démocrates. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi que beaucoup de personnes du camp présidentiel, notamment le chef de l'État lui-même Patrice Talon souhaitent oublier, définitivement enfoui dans les tréfonds de l’histoire et ne plus jamais rencontrer dans l'arène politique béninoise, a fait son "come-back" à l'issue du congrès ordinaire de ce parti hier dimanche 15 octobre. En réalité, Boni Yayi a savamment préparé son "affaire" depuis fort longtemps et il est revenu dans un timing parfait. il mijotait son plan depuis belle lurette et le fait de placer le député Éric Houndété aux manettes du parti Les Démocrates lors de sa création, c'était bien pour embrouiller les pistes. En fait, l’envie de l'ancien président de la République de revenir en politique par la grande porte, ne s'est jamais estompée. Bien au contraire ! Il piaffait d'impatience. Les bains de foule dont il rafolle lui manquaient. Et il ne lui a probablement pas échappé, qu'il jouit encore d'une large popularité au sein des populations que celles -ci lui rendaient bien lors de ses rares sorties. D'ailleurs, des Béninois l'appellaient Papa bonheur", pour lui témoigner leur affection du temps où il était au pouvoir et où l'argent facile circulait, les hommes politiques se mettant pleins les poches balançant de part et d'autre quelques billets à leurs militants et les couches les plus défavorisées bénéficiant de micro crédits. Et il a choisi son heure. Puis, il a "bondi" comme lui-même aime à le dire, pile au moment où le régime du président Patrice Talon est en plein dans la tourmente. A moins de trois ans de la fin de son second et dernier quinquennat constitutionnel, les temps sont en effet difficiles pour le locataire de la Marina. Ses collaborateurs commencent déjà à prendre leurs distances, et les langues commencent à se délier pour critiquer ouvertement ce que quelques mois plus tôt, personne ne pouvait dénoncer. Bref, c'est...

